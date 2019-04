Ignacio González asegura que denunció sin éxito a López Viejo ante Aguirre: "Es un chorizo. Se llevaba 4.000 diarios"

Ignacio González asegura que el exconsejero López viejo se llevaba dinero con cada acto que hacía cuando coordinaba la agenda a Esperanza Aguirre.

"López Viejo cogía y te hacía cinco actos en un día. (...) Y te cobraba cuatro veces el sonido, cuatro veces la iluminación, cuatro veces la estrella y tal... A lo mejor eran cinco mil y él se llevaba mil. Se llevaba cuatro mil diarios", le dice González a su hermano.

Según las grabaciones que publica 'El País', cuando él era consejero de Cultura, López Viejo le presionaba para que los actos se celebrasen con las empresas que le daban comisión.

González dice que el exconsejero, implicado en la Gürtel, era el "niño bonito" de Esperanza Aguirre. Y que advirtió sin éxito a la presidenta de sus chanchullos. Pero hasta que no llegó su imputación en Gürtel no le dio importancia.

"Le llama ella y le dice: 'Me has engañao, he perdido la confianza en ti. Tienes que irte y tal...' ¡Tiene huevos! Te lo llevo diciendo desde hace, puffff, no sé cuánto tiempo, y tal... Pero como esta es la ostia...".

Sin embargo, cuenta González a su hermano, que después parecía echarle de menos. "Claro, con López Viejo los actos era la ostia (...) Llegamos al primer acto que hacemos y empieza ella (Aguirre): "Este sonido es una mierda, aquí hay eco, el único que lo hacía piano era López Viejo", y le digo: pues llámalo otra vez, vuélvelo a contratar... ¡No te jode! Claro, se lo pagas tú..."

En las últimas conversaciones, incluidas en el sumario, el expresidente regional siembra dudas sobre el número tres de Cifuentes: Jaime González Taboada.

"El Jaime ese, vamos a ver... a este le hemos hechos consejero, porque le tenía que hacer algún favor. Joder, a él le viene grande la consejería, a Jaime, por siete sitios (...) ¿Pero ahí Cristina por qué tira de este?". Sombras que arrojan sobre quien ya fue señalado el 'caso Púnica'.