Nuevas conversaciones del caso Lezo recogen cómo Ignacio González confiesa que maneja dinero B

En las nuevas grabaciones del caso Lezo, González reconoce que manejaba dinero B con su hermano: "Necesito 15.000 y pico. Dinero B, bueno… Lo que hago es lo mismo, te doy el dinero y lo pongo en la cuenta, macho, porque estoy tieso" decía González a su hermano.

Un asunto familiar en el que estaría utilizando a su padre, de 91 años, para lavar el dinero: "Podemos hacer alguna operación como la de la otra vez" dice Ignacio a lo que su hermano le pregunta si era "un préstamo de papá". González le contesta contundente: "Si hostia, es que he pagado 15.000 euros y 13.000 y pico".

Los investigadores sospechan que esconde más de tres millones de euros y los peajes que tenía que abonar para drenarlo a sus cuentas, le molestaban: "He tenido que pagar determinadas gestiones. Estoy hasta los huevos. He pagado 50.000 euros de mis cuentas". Su hermano le dice que "eso no es creíble" y González le contesta: "Ya macho, pero como este país es una puta mierda".

En las conversaciones, el expresidente regional, señala al marido de Cospedal. Según el Español, le acusa de cobrar mordidas. El hermano de González confiesa que "está todo enrevesado por iniciativa de Ignacio López del Hierro" y González asegura que "cobra bajo cuerda de 27.000 sitios".

Pero fuentes cercanas a Ignacio López del Hierro niegan rotundamente esta información. Dicen que todo lo que cobra es en A y que no tiene ni idea de lo que hablan estas dos personas a las que desprecia profundamente.

González sabía que la justicia estaba pisándole los talones: "Estoy muy jodido, porque claro, a mi me tienen jodido y neutralizado con toda la puta mierda que me están montando, claro. En algún momento me trincarán en algo".

Entre operación y operación, se preocupaba de saber cómo marchaba sus procesos judiciales. El exdelegado del Gobierno en Ceuta, le habría dado información: "Mis amigos me dicen que tranquilidad absoluta. Por teléfono no me dan detalles pero que estés muy tranquilo". Una tranquilidad que como mucho le habría durado hasta el día de su detención.