El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha acusado este sábado a la derecha española de "querer destruirlo todo", y ha advertido de que "quien quiere de verdad a España no la divide" ni tampoco rompe "consensos", sino que "arrima el hombro" para hallar una solución.

Así lo ha señalado en Barcelona durante su intervención ante el Consejo Nacional del PSC, después de que el PP y Vox hayan anunciado que participarán el próximo 13 de junio en la concentración convocada por la plataforma Unión 78 en la plaza de Colón de Madrid en contra de los indultos a los líderes del "procés", a la que Cs también ha dado su apoyo. Por su parte, Ciudadanos espera que muchos socialistas se sumen a la concentración.

"La derecha, cuando se pierde, vuelve a Colón. ¿Qué queréis que discuta? ¿La vacunación? ¿La recuperación económica? ¿Sobre los ERTE? No, ellos, en caso de confusión, todos a Colón", ha denunciado el primer secretario del PSC, en alusión a la primera imagen que unió PP, Vox y Cs en 2019.

Ha censurado, de esta forma, a "una derecha que, incapaz de aportar nada, solo quiere destruirlo todo" y ha alertado a la ciudadanía de que "quien quiere de verdad a España no la divide". "Quien quiere de verdad a los pueblos españoles no enfrenta los unos con los otros. Quien ve que su país tiene dificultades, arrima el hombro, no destruye consensos", ha destacado Iceta, antes de recordar que, tras la "recogida de firmas" del PP contra la aprobación del Estatut de Cataluña en 2006, "tuvieron que hacer frente a una crisis política de primerísima magnitud". "Tuvieron que hacer frente a consultas ilegales, referéndums ilegales, a una declaración unilateral de independencia (...) Parece que quieren que se repita la historia", ha dicho.

Por su parte, Salvador Illa ha afeado a la derecha por practicar "el patriotismo del miedo y la revancha de la cobardía": "Patriotismo es querer que en Cataluña y España a la gente le vaya bien y eso significa garantizar el derecho a la estabilidad, la concordia y la estabilidad", ha indicado.

El PSOE ha acusado al PP de "abrazarse a la ultraderecha" y también de "abrazarse al problema" en Cataluña, sin entender que "este país necesita curar heridas, favorecer el entendimiento y la concordia" a nivel territorial. Así lo ha recalcado el portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, al atender a los medios en San Fernando de Henares, donde ha cargado con dureza contra el PP. "Es el único partido que choca dos veces con la misma piedra", sostuvo cuando se le preguntó por la recogida de firmas que promoverá el partido de Pablo Casado contra los eventuales indultos.

"El PP de Casado es el único que choca dos veces con la misma piedra", ha subrayado Ander Gil al ser preguntado por esta convocatoria y por el anuncio que realizó el propio presidente del PP, Pablo Casado, de que recogerían firmas en toda España para protestar contra los indultos.

En este sentido, Gil ha recordado que la última vez que el PP recorrió España recogiendo firmas en contra del Estatut de Cataluña "derivaron en gran medida" en la declaración unilateral de independencia y en el 1 de octubre, "que tenemos todos en la cabeza".

Los comunes apoyan el indulto

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha defendido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, indulte a los presos del 1-O: "A Sánchez no le debe temblar la mano para dar los indultos, porque sería peor para él".

En una entrevista de 'La Vanguardia' ha advertido de que el también líder del PSOE "demostraría debilidad y regalaría el marco político a la derecha" si cediese a la presión de los partidos de derechas y no concediese los indultos. "Creo que realmente no hay opción y este es el camino que toca emprender para acabar con la confrontación y la tensión e iniciar una nueva etapa de diálogo", ha declarado.

También ha defendido que otorgar los indultos es la manera de desjudicializar la política y empezar una etapa de diálogo, y se alegra de que Sánchez "haya dado esta señal inequívoca de que estos indultos son inminentes". Colau ha criticado la reacción de los partidos de derecha: "Los que han vivido de la tensión y de la confrontación ahora critican estos indultos porque ven que se les acaba el marco que le ha dado tantos votos".