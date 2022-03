El presidente de la Plataforma convocante del paro, Manuel Hernández, ha señalado que, aunque el ministerio está diciendo que ha llegado a un acuerdo con los transportistas, "nada más lejos que la realidad", ya que con la organización que representa "no se ha acordado absolutamente nada". "Los acuerdos han sido tomados con el Comité Nacional de Transporte que no nos representa y que dichos acuerdos no dan ninguna solución aceptable para el sector de base", ha insistido en un comunicado.