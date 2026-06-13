Herida grave María José Ortega, senadora del PP, en un accidente de tráfico en Palencia

La senadora del PP y alcaldesa de Aguilar de Campoo (Palencia), María José Ortega.

Los detalles Ha sido trasladada este sábado en un helicóptero sanitario hasta la UVI del Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

La senadora del PP y alcaldesa de Aguilar de Campoo, María José Ortega, sufrió un accidente de tráfico en Palencia y fue trasladada en helicóptero a la UVI del Hospital Universitario de Burgos. El incidente ocurrió en la carretera PP-2201 cuando el vehículo en el que viajaba fue embestido. Ortega regresaba de un acto en Menaza junto al concejal de Urbanismo, Jesús Manuel Sevilla, su esposa y su hija. Mientras la alcaldesa fue llevada al HUBU, el concejal y la joven de 25 años fueron trasladados al Hospital Río Carrión en ambulancia.

La senadora del PP y alcaldesa de Aguilar de Campoo (Palencia), María José Ortega, ha sido trasladada este sábado en un helicóptero sanitario hasta la UVI del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) después de sufrir, a primera hora de la tarde de este sábado, un accidente de tráfico en Palencia.

El suceso se ha producido en el kilómetro 3 de la carretera provincial PP-2201, poco antes de las 14:25 horas, al resultar embestido en una colisión fronto-lateral el vehículo en el que viajaba la alcaldesa después de asistir a un acto festivo en Menaza, pedanía de Aguilar de Campoo.

Conducía el vehículo el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Aguilar y diputado provincial, Jesús Manuel Sevilla, y en él se encontraba su mujer y su hija según publica el diario 'El Norte de Castilla'.

La alcaldesa fue evacuada en un helicóptero sanitario hasta el HUBU, mientras que el concejal y la joven de 25 años fueron trasladados en una ambulancia convencional hasta el Hospital Río Carrión, en Palencia, han informado fuentes del servicio Emergencias 112 Castilla y León.

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