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Evacuada en helicóptero

Herida grave María José Ortega, senadora del PP, en un accidente de tráfico en Palencia

Los detalles Ha sido trasladada este sábado en un helicóptero sanitario hasta la UVI del Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

La senadora del PP y alcaldesa de Aguilar de Campoo (Palencia), María José Ortega.La senadora del PP y alcaldesa de Aguilar de Campoo (Palencia), María José Ortega.PARTIDO POPULAR
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La senadora del PP y alcaldesa de Aguilar de Campoo (Palencia), María José Ortega, ha sido trasladada este sábado en un helicóptero sanitario hasta la UVI del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) después de sufrir, a primera hora de la tarde de este sábado, un accidente de tráfico en Palencia.

El suceso se ha producido en el kilómetro 3 de la carretera provincial PP-2201, poco antes de las 14:25 horas, al resultar embestido en una colisión fronto-lateral el vehículo en el que viajaba la alcaldesa después de asistir a un acto festivo en Menaza, pedanía de Aguilar de Campoo.

Conducía el vehículo el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Aguilar y diputado provincial, Jesús Manuel Sevilla, y en él se encontraba su mujer y su hija según publica el diario 'El Norte de Castilla'.

La alcaldesa fue evacuada en un helicóptero sanitario hasta el HUBU, mientras que el concejal y la joven de 25 años fueron trasladados en una ambulancia convencional hasta el Hospital Río Carrión, en Palencia, han informado fuentes del servicio Emergencias 112 Castilla y León.

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