Rafael Isea, exministro de Venezuela, asegura que le utilizaron para investigar a Podemos e influir en las elecciones

Rafael Isea reconoce que viajó a EEUU "en marzo o abril de 2016". Allí le reciben tres personas en el consulado de España. Le dicen que su intención es investigar el pago de 7,1 millones de euros en 2008 de Venezuela a la Fundación CEPS. Le prometen incluso que, si declara, contaría con el respaldo del Gobierno y la posibilidad de protección para él y toda su familia.

El exministro de Finanzas concreta los nombres de dos de las tres personas que le recibieron en el consulado español en Nueva York: José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio -de la UDEF (no especifica apellidos)- y una mujer de la que no recuerda su nombre -"una agente", es lo máximo que acierta a concretar-. Isea detalla los términos de la conversación que mantuvo con el primero de ellos:

"Fuentes Gago se dirige a mí y me dice: 'Yo soy alto funcionario de Interior y esto tiene el más alto respaldo del Gobierno español, esto solo va a ser supervisado por un juez, y podemos tratar con él la condición de testigo protegido. Sabemos su situación de persecución y nosotros podemos ayudarle con pasaporte español, nacionalidad y salir del país porque están perseguidos'".

Las palabras de Isea confirmarían el envío de tres agentes españoles a Nueva York para investigar los pagos a la Fundación CEPS, vinculada al nacimiento de Podemos. Según Moncloa.com, la intención de esta comitiva era ofrecerle al exdirigente chavista medidas de protección personal a cambio de su ayuda para rastrear los fondos que presuntamente llegaron a la caja de caudales de la fundación. Y el propio Isea confirma esta información en su entrevista con Manuel Aguilera.

Reconoce sentirse utilizado. Asegura que Fuentes Gago le prometió seguir en contacto con él para concretar las medidas de protección hacia su persona por parte de las instituciones españolas. Pero nada de eso llegó. "Creía en la seriedad de España. Creo que la institucionalidad española es seria. Nunca imaginé que hubiera personas que hablaran de eso sin que hubiera un respaldo detrás. Yo pedí explicaciones, no recibí explicación. Hubo una persona, creo que de apellido Rueda, que me escribió y que me dijo que estaba a ver si lo resolvía, que le enviara nombres de mis familiares… no hubo respuestas", apunta Isea.

Quien fuera ministro de la Venezuela de Hugo Chávez es tajante: "Pienso que me utilizaron". Y apunta a los intereses que, a su entender, subyacen bajo el interés del Gobierno español por los supuestos pagos venezolanos a la Fundación CEPS: "Sin duda, la cronología apunta a la posibilidad de haber usado eso para influir en las elecciones. Yo no he querido comentar esto en público pero eso es lo que ocurrió. No quise salir en ese momento a hablar porque creí que no iba a solucionar nada así que he esperado el momento".

"La primera vez que vi ese documento fue una copia del original"

Rafael Isea habla del documento que acreditaría el supuesto pago de los 7,1 millones a la Fundación CEPS. Asegura que fue elaborado por el Gobierno venezolano -por el Ministerio de Finanzas-. "Se produjo en medio de un arreglo entre los ministerios para proponerle al presidente el pago de los servicios. Pero eso, cumplido con la ley, no tiene nada de ilegal en Venezuela", relata el propio Isea.

"Evidentemente la firma que está ahí es la mía, y la del comandante Chávez es la de Chávez, pero es una copia. Yo me referí a eso en una conversación que se produjo con un agente en el consulado de España en Nueva York, donde dijo: 'En base a este documento esa es mi firma, y la del comandante, en ese contexto, pero yo nunca llegué a ver ese documento original del punto de cuenta. Uno no tiene por qué acordarse de todo lo que firma", añade el exministro de Finanzas venezolano.

Y continúa respondiendo sobre el supuesto pago de 270.000 euros a Iglesias en las Islas Granadinas: "Yo lo vi (documento de pago a Pablo Iglesias), lo vi en Internet cuando fue publicado, pero de nuevo, en ese caso hay elementos que llaman la atención, el porque hacer un pago en un banco que no es un banco tradicional, y que esta en un paraíso fiscal, y que puede tener ciertas vinculaciones de paraíso fiscal. Cuando veo ese documento veo que no tiene sentido. Un pago a ese banco y menos a su nombre. Que haya sido o no verdad, no me corresponde a mí pero eso puede apuntar a otras cosas. Yo no me encontraba en ese momento en el Ministerio. Si mal no recuerdo hubo un desmentido del banco. Hasta ahí llegó la noticia".

Además, Isea habla de la teoría que Juan Carlos Monedero esgrimía en 2009 en torno al "hiperliderazgo" de Hugo Chávez. El entonces presidente venezolano se sentía incómodo en ese papel. Consideraba que su liderazgo estaba por debajo de las expectativas en algunas áreas. Y así lo explica Isea en palabras del propio Chávez el mismo año 2009: "Aquí somos los únicos que traemos a estos huevones desde España, para que nos asesoren y ademas les pagamos para que nos critiquen". Apunta que son palabras que Chávez pronunció "en una reunión muy pequeña, pero exigiendo a los responsables de ese área que tuvieran más cuidado y hicieran más seguimiento sobre ese grupo (Podemos)".