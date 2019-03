Francisco Igea evita aclarar si contará con Silvia Clemente en la lista de Ciudadanos para ganar la Junta de Castilla y León

El nuevo candidato de Ciudadanos en Castilla y León, Francisco Igea, no descarta contar con "todas las sensibilidades" al formar su lista. Así lo ha afirmado Igea tras el vuelco en las primarias al detectarse algunos votos irregulares.

Su rival en las primarias, Silvia Clemente, que era la opción de la dirección, ha asegurado que seguirá apoyando a Ciudadanos.

Todo ha dado un vuelco: Silvia Clemente se queda sin ser la candidata de ciudadanos por Castilla y León. El candidato va a ser Francisco Igea; así lo ha resuelto la comisión de garantías de la formación naranja tras investigar el recuento de las primarias, que ha tenido respuesta en menos de 24 horas.

Igea había reclamado porque no cuadraba el resultado de la votación y ha celebrado la rapidez de la investigación: "La justicia en este partido no solo la proclamamos para fuera, sino que la ejercemos para dentro".

En las primarias votaron 1013 afiliados, y según el primer escrutinio, Silvia Clemente había ganado por muy poco. Uno de los motivos que hizo saltar las alarmas fue que la suma de votos era superior al de votantes, y eso es lo que ha investigado la comisión de garantías.

Desde el partido destacan la celeridad para aclararlo: "Hay 82 votos que se declaran nulos porque el sistema no ha podido adjudicarlos a un emisor, y eso ha afectado al resultado final", ha explicado José Manuel Villegas, Secretario general de la formación naranja.

Fran Evías, Secretario de organización de Ciudadanos, también ha festejado el sistema, al que ha calificado de "transparente" y "riguroso" capaz de detectar "cualquier incidencia".

Silvia Clemente, que era la opción favorita de gran parte de la dirección de Ciudadanos, ha felicitado a su rival y ha asegurado que confía en que forme un proyecto donde quepan todos. Francisco Igea no ha dicho ni una sola palabra sobre ella hasta que le han preguntado, pero no ha querido dar pistas sobre las listas."No es el momento de plantearnos quién va en las listas", ha reiterado.

El candidato dice que ahora no es momento sino de trabajar para ganar el Gobierno de la Junta de Castilla y León.