Destrozan un pilar de la Alhambra haciendo parkour: la rotura está valorada en 12.000 euros

Un grupo de jóvenes decidió utilizar uno de los enclaves de este importante monumento granadino para llevar a cabo esta actividad, provocando un importante daño.

Un joven ha dañado un pilar de la Alhambra, en Granada, haciendo parkour. El suceso ocurría el pasado viernes, 28 de agosto, entre el Palacio de Carlos V y los Palacios Nazaríes, en las antiguas casas nazaríes.

El grupo de jóvenes estaban practicando esta disciplina, en la que se superan obstáculos y se avanza a través de saltos, volteretas y otros movimientos, sobre esas estructuras. Se desconoce cuánto tiempo pudieron estar en la zona.

En la zona hay cámaras de seguridad y, de esta manera, se espera saber quién terminó rompiendo el pilar. Los expertos valoran el destrozo en unos 12.000 euros.

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