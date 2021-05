Miembros del Frente Obrero han recibido este lunes entre gritos y abucheos a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y a la vicepresidenta de la Comunitat Valenciana, Mónica Oltra. El escrache ha tenido lugar en Valencia, a las puertas del Centro de Mujeres, donde se han vivido momentos de gran tensión. Militantes del colectivo se han acercado a las inmediaciones del recinto para increpar a ambas dirigentes por su gestión.

Tal y como han indicado en Twitter, para denunciar "su feminismo acomodado", que entienden como "un insulto a las mujeres trabajadoras, una moda al servicio del sistema". Los hechos han comenzado cuando, a su llegada, varias mujeres del Frente Obrero han comenzado a llamar la atención a Oltra, asegurando que "no se preocupa por la gente que estamos necesitada y su sistema no funciona". En este sentido, han afirmado que han puesto ya "miles de quejas".

La tensión ha ido a más cuando Oltra ha pedido que no griten, a lo que han reaccionado con un tono de voz más alto: "¿Que no os grite? Os aprovecháis de los trabajadores. No es que hayáis abandonado la lucha de clases, es que nunca la habéis apoyado". En contraposición, han criticado a la vicepresidenta valenciana advirtiendo de que se dedica a "hablar de símbolos y nimiedades", pero que no se preocupa "de la realidad". Y han añadido: "Os dedicáis a vender humo. Es una vergüenza lo que estáis haciendo con las mujeres trabajadoras".

"Venís a Casa de la Dona, decís que os preocupáis mucho por las mujeres trabajadoras y luego vais de la mano de Irene Montero, cuyo ministerio no sirve para nada, solo para financiar chiringuitos". Precisamente, instantes después ha aparecido Montero, a la que inmediatamente han comenzado a increpar. "Ahí está la vividora del Ministerio de Igualdad, financiando los chiringuitos que no hacen nada por las mujeres", le han gritado.

Ya durante el acto la polémica ha continuado estando presente. Varias asistentes se han puesto de pie insistiendo en que ninguna de las dirigentes hace caso a la gente trabajadora. Aunque han intentado mediar para relajar la situación, tanto Montero como Oltra han salido finalmente de la sala. El Frente Obrero es un movimiento situado ideológicamente a la izquierda de Podemos registrado como partido político desde el año 2018.