Las grandes preguntas que deberá contestar Rajoy ante el Parlamento

Tras la aparición de los papeles de Bárcenas Rajoy negó su implicación: "Nunca he recibido ni he repartido dinero negro ni en este partido ni en ninguna parte".

Pero desde entonces, revelación tras revelación, han surgido nuevas dudas sobre el presidente pendientes de ser aclaradas. Una de ellas es ¿por qué mantuvo el contacto con Bárcenas después de saber que ocultaba dinero en Suiza?

Según los SMS publicados por el diario 'El Mundo', Rajoy alentó al extesorero: "Luis, lo entiendo. Sé fuerte. Mañana te llamaré. Un abrazo". Y sólo siete días después, no lo recordaba: "Realmente no me acuerdo de la última vez que hablé con el señor Bárcenas". Con todo, tras su publicación, el presidente explicó que "el estado de derecho no se somete a chantaje".

Reconocido el chantaje, resultaría clave conocer en boca del presidente, ¿cuándo comenzó el chantaje de Bárcenas? Si tuvo que ver con que el PP pasara de evitar su nombre a llamarle delincuente, o si el extesorero puso en marcha el chantaje cuando el partido le quitó el despacho y dejó de pagarle un sueldo y su defensa?

Entre 2009 y 2011 Génova le dio a sus entonces abogados 338.000 euros, según confirmaron ellos mismos. Ese dinero sufragó la defensa de Bárcenas y la de su mujer. La otra gran incógnita -todavía sin respuesta- es ¿cuándo supo Rajoy que Bárcenas ocultaba dinero en Suiza? El auto del juez con los primeros 22 millones es de enero, pero el país helvético informó al Ministerio de Justicia en noviembre. Desde entonces Bárcenas siguió siendo empleado de lujo del partido todavía dos meses más.