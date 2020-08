Los casos diarios de coronavirus continúan en aumento en España. En las últimas 24 horas se han contabilizado 2.415 nuevos contagios y ante la preocupante situación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado a las comunidades autónomas que pueden solicitar "decretar el estado de alarma en sus territorios" para frenar los contagios.

Pero la mayoría de las comunidades autónomas, que ya se han pronunciado ante el ofrecimiento, no ven necesario pedir al Gobierno un estado de alarma individual en sus territorios atendiendo a la evolución de los casos en sus regiones. Además, atienden a las posibles consecuencias económicas de un segundo estado de alarma al tender que podría volver a paralizar la economía.

No obstante, hay presidentes autonómicos que no han cerrado la puerta a aplicar esta medida si la situación se agravase. Es el caso de la Comunidad de Madrid, que presenta los peores datos a nivel nacional. Isabel Díaz Ayuso ha señalado que solicitará "todo lo que haga falta si sirve para proteger la vida de los ciudadanos", aunque de momento no lo hará porque "no nos podemos permitir confinamientos. Cree que es una medida que traslada "una imagen muy perjudicial".

En la misma línea se ha expresado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha asegurado que no renunciarán "a ninguna herramienta para proteger la salud y la vida de nuestros vecinos". Aunque ha apuntado que "la solución no es ofrecer a las comunidades autónomas el estado de alarma para su territorio", sino otro tipo de herramienta que, dice, llevan pidiendo meses.

Cataluña, tampoco contempla pedir de momento el estado de alarma, al considerar que "no es una herramienta imprescindible", aunque presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado que estudiará la propuesta de Sánchez.

Otros presidentes regionales han rechazado de manera más rotunda la posibilidad de tener que usar el instrumento del estado de alarma en sus territorios.

Señalan cómo afectaría a la economía y piden unificar estrategias

Es el caso de la Región de Murcia, cuyo presidente Fernando López Miras, ha considerado que España no puede permitirse 17 estrategias diferentes. También ha incidido en que la región "no está en pedir" esta figura porque se encuentra por debajo de la media nacional en incidencia acumulada, hospitalización e ingresos en la UCI.

Tampoco cree conveniente aplicar el estado de alarma el presidente de Aragón, Javier Lambán., quien ha pedido un mayor apoyo del Ejecutivo central para ejercer sus competencias. Cree que el confinamiento una medida "fácil" pues consigue atajar la transmisión del virus, pero no la solución al problema, al que añade una mayor "asfixia de la economía y el empleo".

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado que "de ninguna manera" va a haber un nuevo estado de alarma en su comunidad porque cree que la economía no puede volver a pararse. "No vamos a decretar ningún estado de alarma", ha asegurado.

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía también ha pedido al Gobierno un "término medio" entre el estado de alarma, "muy restrictivo con las competencias de las comunidades", y "esta situación, en la que el Estado ha desaparecido".

Desde Baleares, la portavoz del Govern, Pilar Costa, no se ha referido a la propuesta de Sánchez pero ha explicado que ya cuentan con las herramientas necesarias para aplicar las medidas de control que se van decidiendo a través de las diferentes resoluciones de la Conselleria de Salud.

Por último, el lehendakari Iñigo Urkullu ha defendido que no es necesario el estado de alarma aludiendo a la "comunicación permanente" que ya se mantiene con el Ejecutivo central para hacer frente a la segunda oleada de la pandemia "sin necesidad de otro tipo de figuras".

Casado acusa a Sánchez de "escabullirse"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, considera que Sánchez está cometiendo una dejación de funciones dejando recaer la responsabilidad de decretar el estado de alarma en las autonomías.

"El presidente del Gobierno se escabulle en otras administraciones de sus responsabilidades, se parapeta en un conflicto competencial", ha señalado. Y añade el líder del PP que Sánchez tropieza otra vez "con la misma piedra".

También la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido que el Gobierno dirija una "estrategia nacional" frente a la segunda ola, en vez de que haya 17 estrategias diferentes. "Hace falta más liderazgo y coordinación por parte del Gobierno. Para salvar vidas y empleos debemos huir de las luchas partidistas", ha recalcado.