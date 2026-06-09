Gonzalo Bernardos destaca las diferencias por generación en la capacidad de ahorro: "Los mayores de 50 van francamente bien"

El economista indica que "en España el 90% de la riqueza de la clase media-baja viene de la herencia". En cuanto a los jóvenes, Bernardos indica que su capacidad de ahorro es menor porque, entre otras cosas, su salario es más bajo.

Un estudio ha analizado cuál es el sueldo anual ideal para ser feliz y en España se ha determinado que este debe ascender a 77.192 euros. Más Vale Tarde conecta con Gonzalo Bernardos para saber cuál es su opinión sobre este llamativo estudio.

Iñaki López apunta a que, en España, en los últimos 30 años, el poder adquisitivo ha crecido solo en un 5%. "Nuestra felicidad lleva 30 años estancada", añade el presentador. El economista señala que, entre los países de la OCDE, solo Japón e Italia están por debajo de España, en cuanto a su poder adquisitivo.

El economista indica que esto "tiene su justificación". "En España se han creado mucho empleo porque ha aumentado mucho la población", indica. A esto añade que "hemos tenido una década, la de Mariano Rajoy principalmente, de devaluación salarial" y que, además, "en los últimos años en que el PSOE ha gobernado ha tenido la mala suerte de una gran inflación salarial". A todo esto, se suma, como expone Bernardos, que en los últimos 30 años la actividad de moda ha sido el turismo. "Si miramos el INE y la profesión que cobra menos es hostelería".

Cristina Pardo, por su parte, señala que para poder valorar esa felicidad "es muy importante la capacidad de ahorro". "¿Cómo andamos de eso los españoles?", pregunta la presentadora. Bernardos indica que hay diferencias muy importantes según generaciones.

"Los mayores de 50 van francamente bien, sobre todo si ya han heredado", indica el economista, "porque en España el 90% de la riqueza de la clase media-baja viene de la herencia". En cuanto a los jóvenes, Gonzalo indica que hay varios problemas.

El economista señala que cobran menos, "aunque tengan una titulación superior". A esto añade que, en ocasiones, "no tienen el trabajo a tiempo completo que desearían". "Y tres que ellos valoran más el día a día que el futuro", expone. "En España, en estos momentos, estamos ante la transmisión de riqueza mayor de la historia de padres y abuelos a nietos e hijos, y esa transmisión de riqueza se hace para comprar una vivienda", explica.

El estudio, además, arroja una cantidad que al español medio le parecería correcta para alcanzar esa felicidad: 3.000 euros mensuales netos. El economista indica que esos 3.000 euros tienen que ver con el deseo de mucha gente. "Es el sueño dorado", añade. Bernardos afirma que ese sueño "lo cumplen muy pocas personas si nos vamos a las declaraciones de renta".

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