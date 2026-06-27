El PP golpea al Gobierno donde más le duele y acusa a Sánchez de "caudillismo": "Lleva dos días gobernando contra el Congreso"

¿Qué ha pasado? El líder 'popular' ha asegurado en el XVI Congreso del PP de Cataluña que no encuentra "palabras para describir la situación actual de España": "Nunca he visto este nivel de degradación".

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, criticó duramente a Pedro Sánchez en el XVI Congreso del PP de Cataluña, acusándolo de actuar de manera caudillista y antidemocrática. Feijóo se refirió a la reciente moción del Congreso que insta a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, la cual fue aprobada con 178 votos a favor. El líder 'popular' lamentó que el presidente del Gobierno ignore esta solicitud y denunció un nivel de corrupción sin precedentes en España. Miguel Tellado, secretario general del PP, también señaló que la corrupción en torno a Sánchez debería impedirle continuar en el poder.

"Lleva dos días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no veíamos desde hace 50 años". Han sido algunas de las duras palabras que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este sábado al XVI Congreso del PP de Cataluña, celebrado en Barcelona.

El pleno del Congreso de los Diputados aprobó este jueves una moción del PP en la que se insta al jefe del Ejecutivo a someterse a una cuestión de confianza y, posteriormente, dimitir si la pierde. El texto salió adelante con los 178 votos de PP, Vox, Junts y UPN, frente a los 171 votos de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG. Es por ello que el líder 'popular' ha criticado que el socialista siga en su puesto pese a esta petición: "Se niega, le resbala".

"No encuentro palabras para describir la situación actual de España. Nunca he visto este nivel de degradación de la vida pública. No normalicéis lo que no es normal. Nunca he visto esta falta de respeto y estos niveles de corrupción. Nunca pensé que vería a un presidente del Gobierno al que la misma Cámara que le nombró acaba de pedirle por mayoría absoluta su dimisión y que su respuesta sea reírse", ha asegurado.

Un presidente "atrincherado en el poder"

A su vez, añade que la situación que vive España "no se ha visto en ninguna democracia": "Nunca pensé que fuese a ver a un presidente rodeado de corrupción". Es por ello que, expresa, "el Gobierno actual ha sido una desgracia porque se ha corrompido".

En ese sentido, afirma que "España no merece un presidente atrincherado en el poder": "Yo he dicho que antes o después devolveré a mi país un gobierno decente. Nos jugamos la democracia".

Así, todos los 'populares' se posicionan en un mismo foco: corrupción, corrupción y más corrupción. Por su parte, Miguel Tellado, secretario general del PP, subraya que la corrupción que rodea Sánchez imposibilita que continue al frente del Gobierno: "Esta semana la mayor condena de la historia a Ábalos. Están acorralados y tienen las Cortes en contra".

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