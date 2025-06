El Gobierno trata de aparentar normalidad mientras los socios empiezan a perder la paciencia ante la falta de explicaciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cancelado su agenda para centrarse en las negociaciones sobre el gasto en defensa, enviando una carta a la OTAN rechazando el aumento al 5% propuesto por Donald Trump. Su ausencia en el Congreso de Comisiones Obreras fue cubierta por la vicepresidenta María Jesús Montero. Mientras tanto, los socios de investidura expresan su descontento por la falta de explicaciones sobre la polémica con Santos Cerdán y el caso Koldo. ERC y PNV critican la intención de Sánchez de abordar varios temas en una sola comparecencia. A pesar de las tensiones, el Gobierno afirma que agotará la legislatura. Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular, considera que el PSOE está en declive, mientras José Luis Ábalos se siente utilizado por Cerdán y no descarta colaborar con la Fiscalía.

El Gobierno trata de aparentar normalidad cuando no la hay. Pedro Sánchez ha cancelado su agenda de este jueves y solo se ha sabido de él su carta a la OTAN negándose a aceptar a cumplir con el 5% en defensa. Y, mientras tanto, algunos socios de investidura empiezan a saturarse de unas escuetas e insuficientes explicaciones sobre la polémica con Santos Cerdán.

Este jueves, el presidente del Gobierno no ha realizado ninguna aparición pública tras decidir no acudir al único acto que tenía planificado. Sánchez tenía previsto asistir al Congreso de Comisiones Obreras (CCOO), pero no lo ha hecho. El motivo, explican desde Moncloa, es que está centrado en las negociaciones para aumentar al 5% el gasto en defensa, un trabajo plasmado en su carta que ha enviado a la OTAN posicionándose en contra de cumplir esa pretensión de Donald Trump.

"Un abrazo fraternal, comprometido, fuerte y solidario del compañero Pedro Sánchez que no ha podido estar presente", transmitía a los asistentes la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que acudió al evento en su lugar.

Ahora bien, según ha podido saber laSexta, la decisión de no acudir al acto de CCOO estaba tomada desde este miércoles al mediodía, cuando el Gobierno comunicó al sindicato la no asistencia de Pedro Sánchez, para unas horas después confirmar que sería Montero quien acudiría en su lugar.

Los socios de investidura, molestos

Mientras tanto, algunos socios de investidura empiezan a impacientarse por el retraso de las explicaciones prometidas de Pedro Sánchez sobre Santos Cerdán y el caso Koldo. Y, desde hace unas horas, todavía más porque el Ejecutivo ha comunicado que el presidente quiere dar explicaciones en una misma comparecencia de varios asuntos.

Los casos de corrupción del PSOE, la cumbre de la OTAN, el Consejo Europeo y la cumbre de la ONU que se celebrará en Sevilla. Todo ello, en la misma comparecencia del presidente en el Congreso de los Diputados. No obstante, esa intención de aglutinar tantos temas en un mismo día no ha sentado bien a algunos socios de la investidura.

ERC, en voz de su portavoz Gabriel Rufián, considera que esto es "un buen gazpacho" con el que Sánchez está cavando lo que se entiende que es su propio pozo. "Lo de Cerdán, la OTAN, el gasto militar, el Consejo de Europa y una reunión de la ONU en la misma comparecencia. Buen gazpacho. Oye, Moncloa, dejad de cavar, por favor", ha publicado en redes sociales.

En el PNV les gusta más hablar de "porrusalda". Su portavoz, Maribel Vaquero, directamente asegura que solicitarán que Sánchez comparezca en una intervención monográfica: "Pedimos celeridad y transparencia, no porrusalda. No es serio que el Gobierno mezcle en una sola comparecencia lo de Cerdán con la OTAN, el Consejo Europeo o la Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo. Así no. Solicitaremos que vaya en una comparecencia monográfica".

El Gobierno, centrado en agotar la legislatura

Las dudas que empiezan a tener los socios de investidura contrastan con la certeza que, al menos de cara al público, muestran los ministros del PSOE. Todos se muestran convencidos de que agotarán la legislatura y de que hay Pedro Sánchez, al menos, hasta 2027. Así lo han aseverado este jueves Félix Bolaños, María Jesús Montero e Isabel Rodríguez.

Además, el PSOE también han sacado pecho de que han conseguido ganar una ley para disolver las asociaciones franquistas, lo que sitúan como un ejemplo de que el Gobierno no está paralizado por la situación actual.

Dos PSOE para Feijóo

Ante esta situación, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha asegurado que el PSOE es una formación "en fase de extinción". Así lo ha afirmado ante los medios de comunicación a la salida de un acto: "Lo que haga el Partido Socialista es su responsabilidad. El problema es que el Partido Socialista en este momento es un partido en fase de extinción. Lo que hay es el partido de Sánchez, y me da la sensación de que el partido de Sánchez y el Partido Socialista... en este momento, no sé exactamente lo que son".

Aunque el popular ha explicado que no quería ahondar en el tema porque su presencia estaba centrada en el acto al que ha acudido, Feijóo ha recalcado que la formación socialista es la culpable de que se estén viviendo sucesos "moralmente inaceptables" e "impresentables".

Ábalos rompe su silencio

Con la espera de las explicaciones de Sánchez en el Congreso y con un Santos Cerdán trabajando en demostrar su "inocencia", José Luis Ábalos ha roto su silencio. Y lo ha hecho en unas declaraciones a la Cadena Ser. En sus propias palabras, asegura haber sido "un gilipollas" que se dejó usar por Cerdán.

De hecho, explica que se ha sentido totalmente utilizado, que se ha convertido en "el imbécil de todo esto", porque tanto Koldo como Cerdán traían ya desde Navarra su trama corrupta y, a él, solo le usaron para que esa organización se instaurase a nivel nacional. Tanto es así que el exministro no descarta pactar con la Fiscalía.