El Gobierno propondrá un administrador único para RTVE al no conseguirse la mayoría absoluta para la renovación

El Gobierno tendrá que proponer un administrador único para dirigir RTVE de forma transitoria, al no haberse conseguido en el pleno del Congreso la mayoría absoluta para la renovación del Consejo de Administración de la Corporación, propuesta que deberá pasar también por el pleno de la Cámara Baja.

El real decreto aprobado por el Gobierno para renovar la dirección de RTVE de forma urgente preveía esta posibilidad en el caso de que el Congreso no consiguiera la mayoría absoluta para elegir a los miembros del Consejo, como ha ocurrido por sorpresa.

No obstante, fuentes del PSOE han adelantado que intentarán que se repita la votación al haberse detectado dos errores no intencionados en el escrutinio de esta tarde. Según han podido escucharse durante el recuento de las papeletas, dos diputados han votado por Tomás Fernando Flores, candidato a la Presidencia que no se sometía en primera votación, ya que en un primer lugar se elegían a los candidatos al Consejo de Administración propuestos por el Senado.

Al parecer, esos dos diputados se han confundido y han votado como si se tratara de la segunda votación, que se iba producir a continuación para elegir al presidente. Los candidatos propuestos por el PSOE, Unidos Podemos y el PNV han obtenido 175 votos, uno menos de los necesarios -la mayoría absoluta-, mientras que se han registrado 128 nulos -los del PP y los dos erróneos- y dos en blanco.