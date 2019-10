El PSOE lo tiene claro, ni hablar de indultos ni recuperar competencias de la Generalitat de Cataluña. Así se extrae de las declaraciones de los miembros del Gobierno tras conocerse la sentencia del procés, que condena a 9 de los 12 acusados a penas de cárcel de entre 9 a 13 años de cárcel.

Carmen Calvo ha querido salir al paso del posicionamiento de Ciudadanos, que ya plantea que el Gobierno recupere las competencias penitenciarias de Cataluña para que no sea Quim Torra quien pueda conceder beneficios penitenciarios a los condenados por el procés.

"El Gobierno no se plantea ningún recorte de las autonomías. Eso se lo están planteando las derechas de este país, que han perdido completamente la brújula de lo que representa respetar el marco constitucional", defiende la vicepresidenta en RAC 1.

Desde el independentismo, Carles Mundó ha instado por "quitar el foco del reglamento penitenciario" para "hacerles un favor a los presos". En su opinión, "generar expectativas es jugar con un material muy sensible" porque "cuanto más portadas de diarios de Madrid y más forme parte de los discursos de los políticos que quieren que se pudran en prisión, más difícil se lo pondremos", dijo durante una entrevista en Catalunya Radio.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha considerado que el escenario político tras la sentencia del 1-O debe centrarse en las demandas de "libertad, amnistía y referéndum". Todo un día después de que PP y Ciudadanos pidieran al PSOE que se comprometa a no dar indultos.

Precisamente Carles Mundó ya ha anunciado que no reclamará el indulto y reclamará por los 33 días que ha pasado en prisión. Sin embargo, cabe destacar que este exconseller no fue condenado a prisión.

Ante esta petición, Ábalos destaca que no procede hablar de indultos porque "ni siquiera los interesados lo plantean". El Gobierno "no se plantea el indulto porque piensa que hay una sentencia ajustada, serena, proporcional, referida estrictamente a los hechos y no procede nada más".