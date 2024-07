El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respaldado este lunes al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quien desmintió que "la Comisión Europea advirtiese a España de nada". Bolaños respondía así este domingo a unas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo en El Confidencial en las que afirmó que el acuerdo del Poder Judicial estaba motivado por la advertencia de la Comisión de que emitiría un "duro informe contra las prácticas invasivas del Gobierno en el ámbito de la justicia".

En esa línea, y en una entrevista que ha concedido este lunes en la Cadena Ser, Pedro Sánchez lo ha vuelto a desmentir: "Eso es mentira. Lo que ha habido durante cinco años es un intento sistemático de llegar a un acuerdo para cumplir con la Constitución", ha afirmado.

En sus declaraciones, Bolaños había dicho también que el PP sabía que dicha advertencia era falsa. En concreto, el líder el PP había publicado un fragmento de esta entrevista junto a este texto: "El PSOE ha tenido que aceptar el acuerdo del Poder Judicial porque la Comisión Europea advirtió a España que iba a emitir en julio un informe duro contra las prácticas invasivas del Gobierno en el ámbito de la justicia".

En la entrevista, Feijóo se refería a que las "prácticas invasivas" tienen que ver con "lo que ha hecho con el Tribunal Constitucional o con la Fiscalía General del Estado".

Pero la pugna por el relato no ha quedado ahí, e inmediatamente después de las palabras de Sánchez quien ha respondido ha sido Miguel Ángel Rodríguez, director del Gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid: "Señor presidente: primero, no fue un bulo sino un email oficial; segundo, el fiscal General ha cometido ilegalidad por la que debe dimitir", ha publicado en un post en X. En la entrevista, Sánchez ha defendido al fiscal Álvaro Ortiz y ha condenado los ataques del PP: "Por supuesto que no debe dimitir", ha dicho, tajante.

Además, en la entrevista, Sánchez ha defendido el acuerdo alcanzado entre el PSOE y el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a pesar de la pugna que mantienen ambos partidos sobre el contenido de este acuerdo y del nuevo método de elección de los jueces.

"Si queremos despolitizar la justicia dejemos trabajar a los nuevos vocales", ha apuntado Sánchez, quien ha defendido también que "los jueces ya eligen a los jueces", en relación a la principal propuesta que defiende el PP: "Las propuestas que envían al congreso, son propuestas de los jueces y asociaciones. El acuerdo dice que los vocales van a estudiar cómo reforzar la independencia del poder judicial y cuando lleguen al acuerdo, esa propuesta se llevará a las Cortes", ha añadidio.

Sánchez, que ha valorado que "la semana pasada fue una gran semana para los acuerdos tanto en España como en Europa", ha insistido en dejar trabajar a los nuevos vocales: "El acuerdo dice que los nuevos vocales van a estudiar cómo reforzar la independencia del Poder Judicial".