La Generalitat sigue sin hacer autocrítica por la nefasta gestión tanto antes como después de la DANA. Susana Camarero, vicepresidenta de la Generalitat valenciana, ha afirmado en una rueda de prensa para explicar las actuaciones de la Generalitat en las zonas afectadas por la DANA -que ha causado más de 200 muertos- que desde el primer día se está dando ayuda a los municipios más azotados por la gota fría y que, por el momento, no habrá dimisiones. Todo esto viene después de una protesta histórica con cerca de 130.000 personas en la que los valencianos pidieron la dimisión de Mazón y, por extensión, la de su equipo.

"Estamos llevando a cabo todo tipo de acciones para la recuperación. Un Consell que está desde el primer día, insisto desde el primer día, y desde el primer momento trabajando con los alcaldes de los pueblos recogiendo cada una de sus dificultades", ha expresado Susa Camarero.

Por otro lado, ha destacado que la Generalitat está centrada en ayudar a las personas aportando "agua, comida y productos", insistiendo que desde el primer día se le está tendiendo la mano a los valencianos cuando en realidad tardaron cinco días en poner en marcha un plan de ayudas. También ha recalcado que desde el primer día se está "trabajando para la apertura colegios con ayudas económicas".

En su discurso, Camarero ha realzado las decisiones que se han tomado desde la Generalitat reincidiendo en todo momento que dichas medidas se pusieron en marcha desde el primer momento tanto a nivel de sanidad como a nivel de infraestructuras. Aun así, la vicepresidenta de Mazón ha querido recalcar que lo más importante en estos momentos es que las ayudas estén "organizadas" y que se hagan a través de la plataforma que han activado para coordinar el voluntariado.

Por otro lado, la vicepresidenta de Mazón ha descartado la opción de que se produzcan dimisiones debido a que el único objetivo de la Generalitat es trabajar en las zonas afectadas para su recuperación y reconstrucción. Por ello, la vicepresidenta ha considerado que no pueden "abandonar" a las víctimas de la tragedia.

"Ante eso nosotros no podemos abandonar a las víctimas. Este gobierno no va abandonar a las víctimas, sino que lo que va a hacer es estar del lado de las víctimas, como lo ha hecho desde el primer día. No es una opción", ha apuntado la vicepresidenta. Hay que destacar que la 'popular', al ser preguntada por los posibles ceses o por la incorporación de nuevos consellers, ha remitido a que Mazón dará una comparecencia el próximo jueves y que, por tanto, "la decisión es de él".

Camarero ataca al Gobierno

A pesar de que la gestión de la Generalitat ha sido criticada por más de 130.000 valencianos, los de Mazón ponen el foco en el Ejecutivo. Camarero ha aprovechado su intervención de este domingo para atacar al Gobierno de Sánchez por las ayudas económicas que se están destinando para lidiar con la catástrofe. "El plan de recuperación que hemos requerido nos da una ayuda de 30 millones y 10 de ICO a devolver. Es insuficiente", ha afirmado.

No solo eso, sino que ha manifestado que el Gobierno no puede dar "ayudas con cuentagotas" y que el Ejecutivo no puede "escatimar ni un euro": "Necesitamos que el gobierno español entienda la dimensión de la tragedia y de una respuesta acorde, no podemos esperar un día más a las ayudas".

Aunque las críticas no han ido solo dirigidas al Ejecutivo, sino Camarero ha lanzado varios dardos a Teresa Ribera tras sus llamadas y mensajes que envió el día de la DANA al president de la Generalitat: "La ministra Ribera manipuló la información, ya que dijo que estaba intentando localizar al presidente y estaba en Bruselas en lugar de preocuparse. No le manda un mensaje al president hasta las 20:20 horas".

Para terminar, Camarero ha comprendido el dolor de toda la población valenciana que acudió este sábado a la manifestación para pedir la dimisión de Mazón y ha condenado los actos violentos tras finalizar la protesta: "Me duele en primera persona y como gobierno que haya grupos violentos que al acabar la manifestación hayan provocado disturbios y actos vandálicos".