Así es el S-82 'Narciso Monturiol', el avanzado submarino que ya ha tocado agua en Cartagena

El submarino ya ha finalizado su maniobra técnica de puesta a flote y encara la siguiente fase del programa: las pruebas de puerto y mar. Este es el nuevo submarino de la Armada española.

La Armada española ya tiene (casi) listo un nuevo y avanzado submarino S-82, el 'Narciso Monturiol', el segundo de la clase S-80 desarrollado por Navantia, que ya ha terminado su maniobra técnica de puesta a flote en aguas de Cartagena (Murcia). Durante varias horas y gracias a un dique flotante han podido realizar la maniobra técnica este lunes, entre trabajos y comprobaciones para garantizar la seguridad de la operación, tanto del interior como en el exterior del submarino.

Desde ahora, el 'Narciso Monturiol' encara la siguiente etapa del proceso: las pruebas de puerto y mar. Con estas pruebas, se podrán comprobar todos los sistemas, con diversos hitos de seguridad como el embarque de gasoil, la carga de batería o la prueba de propulsión sobre amarras. Una vez finalizadas estas pruebas, comenzarán las de mar —navegación e inmersión— con vistas a su entrega a la Armada.

El programa S-80, que prevé la construcción de cuatro submarinos convencionales (no nucleares) de última generación, convierte a España en uno de los pocos países que pueden diseñar y construir sus propios submarinos. También este programa convierte a Navantia en Autoridad Técnica de Diseño: España entró en la lista de los países capaces de diseñar dentro de sus fronteras un submarino en 2021, gracias al 'Isaac Peral', el primer submarino 100% español.

El programa tiene un impacto anual medio en el PIB de 210 millones de euros y 5.000 empleos (directos e indirectos en Navantia y su industria colaboradora e inducidos por la actividad económica y las rentas generadas). El 'Narciso Monturiol' fue botado el pasado 3 de octubre en el astillero de Cartagena, mismo día que se celebró la ceremonia de amadrinamiento a cargo de la esposa del jefe del JEMAD, Isabel López Fernández. La entrega del 'Narciso Monturiol' se esperaba para finales de 2024 o inicios de 2025.

Se prevé que su primera parada técnica sea en 2031, y que ahí sea dotado con un sistema AIP por la empresa Hynergreen Technologies S.A. Este tipo de submarinos tienen una eslora de más de 80 metros, un diámetro de 7,3 metros y un desplazamiento en inmersión de unas 3.000 toneladas.

