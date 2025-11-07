Incidente junto al Air Force One: varias personas enferman tras recibir un paquete con un "polvo blanco desconocido"

Los detalles El lugar, muy frecuentado por Donald Trump en sus viajes oficiales en avión, está acordonado por precaución. La base no ha especificado cuántas personas han enfermado.

La base militar Andrews, desde donde el presidente de EE.UU., Donald Trump, suele viajar en el Air Force One, se encuentra en alerta debido a un paquete sospechoso con polvo blanco en su interior. Este incidente ha provocado que varias personas enfermen, aunque no se ha especificado cuántas. La unidad de materiales peligrosos no ha detectado nada peligroso en su prueba inicial, pero la investigación continúa. Los afectados ya han recibido el alta médica. El edificio donde se abrió el paquete ha sido evacuado y acordonado por precaución. La investigación también examina "propaganda política" incluida en el paquete.

Alerta en la base militar Andrews. Alerta en la base desde donde Donald Trump, presidente de EEUU, viaja en multitud de ocasiones en el Air ForceOne. El motivo, un paquete sospechoso con un polvo blanco en su interior que ha provocado que varias personas hayan enfermado. El edificio, evacuado.

"Varias personas han empezado a encontrarse mal después de que se abriese el paquete", ha informado la base militar en un comunicado a medios de EEUU. El mensaje no especifica cuántas personas están afectadas.

Según ha adelantado la CNN, el paquete contenía "un polvo blanco desconocido". Aunque la unidad de materiales peligrosos trasladada hasta el lugar no ha detectado nada peligroso en su prueba inicial la investigación sigue abierta.

Los afectados ya están de alta tras el examen del personal médico, mientras que el edificio en el que se abrió el paquete ha sido evacuado y está acordonado por precaución.

Según informa la CNN, el personal a cargo de la investigación examina "propaganda política" que estaba incluida en el paquete.

