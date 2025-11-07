La advertencia de Feijóo sobre el órdago de Junts al Gobierno: "Parece que esto va en serio"

El contexto El partido independentista ha anunciado que la legislatura queda "bloqueada" y que vetará las leyes promovidas por el Ejecutivo. Feijóo cree que va en serio, pero quiere ver cómo se sustancia esa amenaza en las votaciones.

"Parece que esto va en serio". Así se pronunciaba este jueves Alberto Núñez Feijóo ante la decisión de Junts de vetar todas las leyes del Gobierno en el Congreso. Para el líder del PP, significa "el bloqueo y, en consecuencia, la ruptura de la estabilidad parlamentaria del Gobierno", pero quiere esperar a ver el resultado parlamentario de ese órdago en las próximas votaciones.

Unas declaraciones que Feijóo ofreció a su llegada al décimo aniversario de 'Okdiario'. Previamente, a través de sus redes sociales, se hacía eco así del anuncio de Junts: "¿Cómo era eso del Gobierno más estable de Europa?", ironizó.

La portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, anunció el jueves enmiendas a la totalidad a todas las leyes presentadas por el Gobierno, incluidos los Presupuestos Generales del Estado, y que la legislatura "queda bloqueada". Una ruptura que, según ha insistido este viernes, es "irreversible". El partido independentista, no obstante, sí que apoyará algunas medidas: la ley de movilidad sostenible, la de atención a la clientela, la de economía social y la del cine, así como el decreto de la ley ELA.

Desde el Ejecutivo, entretanto, aseguran que van a mantener su hoja de ruta y no renuncian a presentar presupuestos. Dicen que la situación es la misma que hace 15 días, porque mayor parte de las leyes que Junts va a vetar ya no contaban con su apoyo y se preguntan qué va a hacer la formación de Carles Puigdemont cuando llegue el decreto de la DANA o cuando los ayuntamientos presionen para que se apruebe la senda de estabilidad. Su órdago, apuntan, no va a ser fácil de llevar a la práctica.

