Desde el día de las elecciones, el Gobierno de España está en funciones y tiene limitada su capacidad de actuación, como nos explica el doctor de Ciencia Politica por la Univerdidad de Oxford Ignacio Jurado: "Un Gobierno en funciones es un gobierno que se encarga de la gestión. Es un Gobierno que gestiona pero no tiene iniciativa política, por lo que únicamente gestiona el día a día".

Limitaciones reguladas en el artículo 101 de la Constitución y desarrolladas por ley que decretan que el Gobierno solo podrá dedicarse al "despacho ordinario de asuntos públicos", que no puede disolver las cortes, someterse a una cuestión de confianza ni tampoco convocar referéndums consultivos.

"Pierde la capacidad de iniciativa política. No puede aprobar el proyecto de presupuestos y no puede enviar proyectos de ley a las cortes", explica Ignacio Jurado. Y sin Presupuestos, como dice el economista Julio Rodríguez, las consecuencias "no son positivas": "En el caso de España, la tasa de crecimiento es decente pero estamos trabajando con unos Presupuestos Generales que se hicieron hace dos años y está por ver si se pueden hacer nuevos presupuestos para 2020".

La Comisión Europea apunta a que España crecerá un 2,3% durante este año, pero avisa: si no hay un nuevo Gobierno y unos nuevos presupuestos, la economía podría debilitarse.

La posible parálisis política es del Gobierno, pero no del Parlamento porque tiene capacidad de promover nuevas leyes, tiene iniciativa y eventualmente de aprobarlas. Pero el Gobierno tiene un último recurso, porque la ley prevé que pueda aprobar decretos ley en casos de "extrema y urgente necesidad".