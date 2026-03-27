El Gobierno cede siete nuevas competencias a Euskadi, que entra por primera vez en la gestión de sus aeropuertos

El contexto Un órgano bilateral permitirá al Gobierno Vasco "influir en las inversiones y en los planes" de los aeropuertos de Bilbao, Vitoria y San Sebastián, "mejorar la conectividad y el servicio".

El Gobierno central y el vasco han avanzado en la cesión de competencias, acordando transferir a Euskadi siete nuevas responsabilidades tras una reunión entre Pedro Sánchez e Imanol Pradales. Se creará un órgano bilateral que permitirá al Gobierno Vasco influir en inversiones y planes de los aeropuertos de Bilbao, Vitoria y San Sebastián. Además, se han aprobado seis traspasos adicionales, incluyendo el fortalecimiento del Instituto Vasco de Finanzas y competencias sobre centros de reconocimiento médico. También se acordó que la comunidad autónoma asuma la vigilancia en aguas y gestione subvenciones agrarias. El ministro Ángel Víctor Torres destacó la importancia de estos traspasos, subrayando su conformidad con la Constitución y el Estatuto de Gernika.

El Gobierno central y el vasco han dado este viernes nuevos pasos hacia la cesión de más competencias. Tras una reunión entre Pedro Sánchez y el lehendakari Imanol Pradales en el Palacio de la Moncloa se ha llegado a un acuerdo para ceder a Euskadi siete nuevas transferencias.

Así, durante la tercera reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Euskadi, se ha acordado crear un órgano bilateral que permitirá al Gobierno Vasco "influir en las inversiones y en los planes" de los aeropuertos de Bilbao, Vitoria y San Sebastián, "mejorar la conectividad y el servicio" de estas infraestructuras y "tener un papel" en sus tarifas y tasas.

En este sentido, Pradales se ha mostrado "satisfecho" con los siete traspasos acordados porque se ha "cumplido" con la primera fase del calendario pactado por ambos gobiernos para transferir las competencias pendientes. "Ahora toca trabajar duro", ha dicho, en referencia para completar la segunda fase para llegar a julio -fecha estimada de la próxima Comisión Bilateral- con acuerdos sobre la segunda fase.

Además también se ha dado luz verde a otros seis traspasos. Dos de ellos se refieren al Instituto Vasco de Finanzas (IVF), que podrá mejorar el acceso a la financiación de pymes y empresas, en este último caso en cooperación con el Instituto de Crédito Oficial (ICO). "Estas dos transferencias fortalecerán nuestras capacidades para la promoción de proyectos industriales transformadores", se ha felicitado el lehendakari.

También se ha acordado traspasar la competencia sobre los centros de reconocimiento médico y reeducación vial sobre a los permisos de conducción, así como aumentar la capacidad de Euskadi en formación o habilitación en seguridad privada.

Vigilancia de las aguas

Ambos gobiernos han llegado también a un acuerdo para que la comunidad autónoma asuma "el ejercicio efectivo" de la vigilancia, inspección y control en aguas interiores y exteriores, tanto en pesca comercial como recreativa; y para que el País Vasco se encargue de la gestión de las subvenciones a la contratación de seguros agrarios combinados.

"Hoy damos un paso más" pero "queda mucho por hacer y acordar", ha declarado el lehendakari, que ha considerado que "los tiempos y el contexto exigen más ritmo en la cooperación, más capacidades políticas y asumir más riesgos", aunque es consciente de que "los siguientes meses son complejas y debemos abordarlos con la máxima exigencia y compromiso".

Torres defiende la política autonómica

En una rueda de prensa posterior, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha recalcado la relevancia de todos los traspasos de competencias a las comunidades autónomas acordados por el Gobierno de Pedro Sánchez desde su investidura en 2018.

"Son ya cuarenta los traspasos de competencias a once comunidades autónomas, siempre de acuerdo a sus peticiones. En el período de gobierno del PP que va del 2011 al 2018 hubo dieciséis traspasos", ha detallado Torres, que ha defendido que las transferencias cerradas este viernes son totalmente acordes con la Constitución y el Estatuto de Gernika.

También ha defendido la política autonómica del Ejecutivo y ha asegurado que él forma parte de un Gobierno "que cree que el Estado de las autonomías no significa un adelgazamiento de la capacidad o la gestión del Gobierno central". Torres se ha sumado al lehendakari en su reconocimiento a la labor del anterior secretario de Estado de Política Territorial y nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España.