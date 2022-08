Primer pleno en el Congreso, primer examen para el Gobierno en la 'vuelta al cole' con la aprobación de su plan de ahorro energético. Este jueves, en el pleno se celebrará una votación en la que el Ejecutivo busca conseguir una mayoría simple (más 'síes' que 'noes') para sacar adelante su decreto energético.

Lo cierto es que, ahora mismo, el Gobierno no tiene esos apoyos. En el grupo del 'sí', estarían PSOE, Podemos, Compromís, Más País y Nueva Canarias, lo que sumarían 158 votos a favor. Por el 'no', tendría a PP, Vox, Ciudadanos, Junts, CUP, Foro y los díscolos del Grupo Mixto: Cambronero, Sayas y Adanero. En total, 159 'noes'.

Dos detalles a tener en cuenta. El primero es que el PP cuenta con dos diputados -o lo que es lo mismo, votos- menos, ya que no esperan que los sustitutos de Carolina España y María José García Pelayo puedan tomar posesión antes de este jueves.

El otro detalle es que, según ha podido saber laSexta, el Gobierno ha propuesto tramitar como proyecto de ley las nuevas cuotas de los autónomos, una votación que se llevará a cabo de forma telemática.

La gran duda reside, por lo tanto, en el resto de grupos con los que el Gobierno tiene que hablar para sacar adelante el decreto. ERC, Bildu, PNV, BNG, PdCat, PRC, Teruel Existe y Coalición Canaria se mantienen en duda, aunque el PNV confirma a laSexta haber tenido contactos con el Gobierno en la mañana de este miércoles. Desde la formación vasca se muestran en contra de que se tramite como proyecto de ley, algo que ellos no han pedido.

Esta posibilidad se ha puesto sobre la mesa del Gobierno con el objetivo de desatascar las negociaciones, según detalla 'El País', escenario que se llevaría a cabo una vez se aprobase el decreto en el Congreso tal y como está redactado.

Así, desde el Ejecutivo estarían abiertos a estudiar enmiendas presentadas por otros partidos para incorporarlas una vez convalidado el decreto. Esto ya ocurrió con el decreto anticrisis.

El PP, enrocado en el 'no'

Este lunes, el PP dejó clara su postura respecto a este decreto, el cual tacha de "engaño populista" y de "frívolo". Fueron palabras del coordinador general de los populares, Elías Bendodo, que pidió "recuperar la seriedad" de cara a un posible apoyo del PP al decreto, algo que supeditan al diálogo con las comunidades autónomas.

"Que nos llamen esta tarde para poder modificarlo y que hagan un decreto serio, no una improvisación", pedía Bendodo, que también catalogó de "timo ibérico" la conocida como 'excepción ibérica' al considerar que lo que provoca realmente es que estemos "subvencionando el gas que llega a Francia".

Por su parte, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha lamentado la oposición "negacionista" y "obstruccionista" del PP, señalando directamente a Alberto Núñez Feijóo. "Si por Feijóo fuera, ni beca, ni abono gratuito", defendió Rodríguez este martes tras la celebración del Consejo de Ministros.

"Si Feijóo vota que no, nos tendrá que explicar de parte de quién está, por qué no apoya a los trabajadores, por qué no está de acuerdo con su colega, la presidenta de la Comisión Europea", agregó, unas críticas en las que ven "desidia" y "desconocimiento".