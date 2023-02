El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a avivar la polémica al anunciar que ultimar un acuerdo con Glovo para facilitar la entrega de comida a personas vulnerables. El diputado de Más Madrid Emilio Delgado ha afeado a la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid que 'cuele' en una medida social "al buque insignia de la precariedad laboral en España que es Glovo".

"Es una empresa que acumula ya 200 millones de euros en sanciones, entre otras cosas por tener a gente empleada sin darla de alta o por tener falsos autónomos y no pagar las cuotas de la seguridad social", ha aseverado el político, que ha asegurado que Glovo es "un peligro público, una muestras del capitalismo más descarnado que se desentiende de los derechos laborales y de la legislación de nuestro país".

El programa, anunciado por Concepción Dancausa, estará dirigido a personas vulnerables que, por razones de salud o movilidad reducida, no puedan recoger esos alimentos. Según la consejera, se trata de un convenio de colaboración que no tiene ningún tipo de contraprestación económica, puesto que no es un contrato.

"Nos hubiera encantado que el ofrecimiento que nos ha hecho Glovo nos lo hubiera hecho Correos, que es una empresa pública donde Sánchez colocó a su exjefe de Gabinete como presidente. Pero la lista de prioridades de correos la encabezan proyectos como el de emitir sello conmemorativo del PSOE o promocionar a la mujer del presidente Sánchez", ha justificado la consejera.

Por último, ha explicado que Glovo pone a disposición de las entidades sociales su tecnología de distribución de cestas de alimentos: 700 toneladas en España repartidas en más de 200.000 cestas de comidas.