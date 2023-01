El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha salido al paso de la polémica generada en Castilla y León por el anuncio del vicepresidente de la Junta, García-Gallardo (Vox), de un nuevo protocolo médico para luchar contra los abortos.

Han tenido que pasar cinco días para que Feijóo haga sus primeras declaraciones sobre el tema, y las ha dado en una entrevista en Telemadrid. El líder del PP lo ha calificado como un "burdo intento de manipulacion de un Gobierno que ha pasado a la historia de España desproteger a la mujer con la ley del sí es sí. "En ningun lugar donde gobierne el PP se va a coaccionar a una embarazada", ha declarado.

Feijóo se ha alineado con el presidente de Castilla y León y ha insistido, a pesar de lo anunciado por Vox, en que no van a modificar el protocolo de protección a la mujer embarazada. "Lo demás es de un gobierno que tiene muchos problemas y que busca generar problemas inexistentes", ha añadido. Así, a pesar de lo que puedan trasladar desde Vox, Feijóo ha intentado zanjar la polémica poniendo sobre la mesa que "el que manda en el gobierno de una CCAA es el presidente".

Una polémica sobre la que se pregunta "¿por qué hace esto Vox?". "Eso hay que preguntárselo a ellos", sentencia.

Sobre los requerimientos anunciados por el Gobierno central para evitar cualquier modificación en los protocolos que choque con las ley, el político de derechas ha sido contundente: "me parece lamentable que se haga un requerimiento a un gobierno de la comunidad en base a una resolución que no se ha producido sobre supuestos de noticias y de comentarios en ruedas de prensa, cuando el presidente de la Comunidad defiende que no hay una modificación del protocolo".