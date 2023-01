Si nos fijamos en los datos sobre el aborto en España, en 2021, último año con estadísticas actualizadas, 120 mujeres de Soria abortaron. Y, sin embargo, los centros públicos de esa provincia no notificaron ni un solo aborto al Ministerio de Sanidad. ¿Tuvieron que irse esas mujeres a abortar a la privada? Ni siquiera eso: la realidad es que en Soria no hay ninguna clínica donde se pueda interrumpir el embarazo. Es decir: 120 sorianas tuvieron que irse de su provincia para poder ejercer este derecho.

Aunque ya no hay que irse a Londres como en los años 60, en España aún hay miles de mujeres que tienen que irse de su provincia para poder abortar. En total, 4.258 mujeres tuvieron que desplazarse fuera de su provincia para hacerlo ese año. En el vídeo que ilustra estas líneas puede verse cuáles son las provincias donde es imposible abortar en nuestro país, ni en la pública, ni en la privada.

Entre ellas destaca Toledo, con más de un millar de mujeres que tuvieron que salir de la provincia para interrumpir su embarazo; Jaén, con más de 700; y Guadalajara, con casi 500. Pero también están Cáceres, Huesca, Cuenca, Segovia, Palencia, Zamora, Ávila, Teruel y Soria. Si las colocamos en un mapa, se percibe con nitidez que la mayoría están muy próximas a la Comunidad de Madrid, donde existen muchas clínicas privadas.

Otro dato relevante es que es precisamente en Castilla y León donde se acumulan más provincias que no ofrecen a las mujeres un lugar en el que abortar, no ya en la Sanidad pública, sino que ni siquiera pueden hacerlo en la privada.

¿Por qué más de 4.000 mujeres no han podido interrumpir su embarazo sin verse obligadas a abandonar la provincia en la que viven? La respuesta es que en ellas no hay clínicas privadas donde poder hacerlo. Cuando acuden a la sanidad pública, se les dice que allí no es posible, por lo que se ven obligadas a desplazarse fuera de la provincia e incluso de la comunidad autónoma.

¿Dónde abortan las mujeres en España: en la sanidad privada o en la pública? Si nos remitimos a los datos de Sanidad de 2021, ese año se realizaron 90.189 abortos en España: de ellos, el 84,3% fueron en la privada y solo el 15,6%, en la pública. La mayoría de las mujeres, sin embargo, primero consultan en la pública: más de 64.000 mujeres pidieron información antes en la pública. Siete de cada 10 pretendían abortar en la sanidad pública pero luego no pudieron hacerlo.

Si nos centramos en las diferencias por comunidades autónomas, solo en tres de ellas -Cataluña, Cantabria y Baleares- más del 50% de las mujeres pudieron abortar en la sanidad pública. En otras tres -Navarra (30%), Galicia (22%) y la Comunitat Valenciana (8,5%)-, entre el 5 y el 50% pudieron interrumpir su embarazo en la pública. En el resto, en la mayor parte de España, menos del 5% de los abortos se practicaron en la sanidad pública.

No obstante, estos datos corresponden a los abortos que las comunidades notifican al Ministerio de Sanidad, y en algunos casos las autonomías dicen que tienen problemas burocráticos y no notifican todos: ha ocurrido por ejemplo en Murcia, donde solo había un caso notificado cuando realmente fueron nueve, según la Consejería de Sanidad de la Región.

¿Abortan ahora las mujeres españolas más o menos que antes? Desde 1988 la cifra subió progresivamente hasta 2010, con la Ley de Plazos, marcó un pico en 2011 y empezó a bajar. Subió de nuevo en 2019 y desde entonces sigue en bajada.

Un último dato: el 91% de los abortos que se realizaron en España en 2021 fueron lo que Sanidad llama "a petición de la mujer", es decir, porque ellas decidieron no seguir adelante con el embarazo y no por motivos médicos.