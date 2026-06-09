Anuncio en el Consejo de Ministros
El Gobierno aprobará 200 millones para la climatización y rehabilitación energética de colegios
Los detalles La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, defuende que es "una medida muy necesaria", ya que "los efectos del cambio climático en las aulas tienen consecuencias sobre nuestros hijos e hijas".
El Gobierno aprobará "en las próximas semanas" una partida de 200 millones de euros de dotación para actuaciones de climatización y rehabilitación energética en centros escolares. Así lo ha avanzado este martes la portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
"Se trata de una medida muy necesaria, los efectos del cambio climático en las aulas tienen consecuencias sobre nuestros hijos e hijas. Por eso, el Gobierno de España ha decidido actuar, porque nos tomamos en serio una preocupación lógica de los padres y también de los profesionales de la educación", ha asegurado Saiz.
En este contexto, ha recordado los "más de 1.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos puestos a disposición de las entidades locales y de las comunidades autónomas para la rehabilitación de edificios de uso público y titularidad pública con el objetivo de mejorar su eficiencia energética".
"Confiamos en que en que el resto de administraciones colaboren y utilicen estos fondos y, sobre todo, se tomen en serio un problema que afecta a muchas familias, niños y niñas de nuestro país", ha puntualizado la portavoz del Gobierno.
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