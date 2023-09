La secretaría de Estado de Memoria Democrática ha iniciado el procedimiento para abrir expediente a la nueva directora general de Justicia del Gobierno de Aragón, Esmeralda Pastor, y al director general de Caza y Pesca, Jorge Valero, ambos miembros de Vox por exaltar el franquismo en redes sociales, vulnerando así la Ley de Memoria Democrática, según ha adelantado 'Cadena Ser'.

Precisamente, este sábado el PSOE y Sumar han exigido la dimisión de Esmeralda Pastor por hacer "apología del franquismo" al tener en su perfil de Facebook una imagen en la que se presentaba con la bandera franquista a sus espaldas, una fotografía que cambió el mismo día de su nombramiento por otra en la que solo se ve la bandera española.

Además, el PSOE también ha exigido esta jornada el cese de Pastor a Jorge Azcón (PP), presidente de la comunidad, por "no reunir los valores constitucionales" y hacer "ostentación del franquismo". "Pese a las fotografías con banderas preconstitucionales, el presidente de Aragón no cesa (a Esmeralda Pastor) porque depende de Vox", ha criticado Pedro Sánchez, mientras que en Sumar han defendido que "hay limites democráticos que no deben sobrepasarse".

En el caso de Jorge Valero la Ley de Memoria Democrática se le aplicaría por alabar a Millán Astray, general franquista y fundador de la Legión, según publica 'Cadena Ser'.

Las otras perlas de Esmeralda Pastor (Vox)

Esmeralda Pastor fue propuesta por Vox y nombrada el pasado jueves, junto a otros 26 altos cargos, como parte del acuerdo de coalición de gobierno en Aragón entre el partido de extrema derecha y el Partido Popular. La imagen de la política de Vox con la bandera franquista no es su única perla, sino que hace cinco años compartió en redes sociales noticias sobre el supuesto "pasado oscuro" de la reina Letizia, hablando de "drogas" y "escándalos sexuales".

Además, en su perfil público en redes, hacía apología del franquismo: "Viva Franco y arriba España. Franco creó la pensión por jubilación y dictó la creación de Escuelas Públicas. Queda demostrado que era un gran dictador". Y por si fuera poco, presumía de pertenecer al club del Ateneo Falangista.