El Gobierno apela a la responsabilidad de los partidos políticos ante las dudas que han expresado, sobre todo el PP, para apoyar la nueva prórroga del decreto de alarma que Pedro Sánchez tendrá que pedir esta próxima semana en el Parlamento.

La ministra portavoz, María Jesús Montero, este viernes ha dicho que confía en obtener el respaldo de los grupos y que "no tendría ningún sentido que todo el esfuerzo no pudiera continuar hasta finalizar" la desescalada.

Sánchez tendrá que acudir la próxima semana al Congreso para pedir la prórroga del estado de alarma; la actual termina el 9 de mayo.

"Es lógico penar que mientras dure la restricción de movilización (durante todas las fases de la desescalada) instrumentos legales que nos permitan ir en esa dirección", ha apuntado en la rueda de prensa para presentar, junto a la vicepresidenta Nadia Calviño, el programa de estabilidad enviado por el Ejecutivo a Bruselas.

Ya este jueves el ministro de Sanidad, Salvador Illa, apelando a la necesidad de prorrogar el estado de alarma otros quince días más, porque considera que "ha funcionado" y "es imprescindible mantenerlo", dijo.

No hay plan B

El ministro, al ser preguntado por la posibilidad de que esta prórroga no cuente con el imprescindible apoyo del Congreso para su entrada en vigor, indicó que no se contempla ninguna otra opción. Y advirtió al resto de fuerzas políticas de que, si eso ocurre, "cada cual que asuma la responsabilidad que le corresponde ante los ciudadanos".

Esta semana varios partidos, sobre todo el PP, aunque también ERC y el PNV, lanzaron duras críticas al Gobierno poniendo en duda su respaldo a una nueva prórroga del estado de alarma. De hecho, los partidos independentistas han dejado claro su oposición a esta situación por entender que les resta competencias.

El PP dice que no saben "en qué términos quiere prolongar el estado de alarma, cuál es su plan de vuelta a la normalidad en detalle. Lo que tiene que hacer es acopio de test masivos, si salimos a la calle sin controlar eso, podemos dar pasos atrás", decía este jueves el número 2 del partido.

Teodoro García Egea. "Sánchez vuelve a las andadas, cree que tiene el apoyo del Parlamento, cree que tenemos que apoyarle sean cuales sean las formas que él utilice. Cuando tengamos toda la información, tendremos que posicionarnos. Al Gobierno alguien tiene que ponerle un espejo delante para que sepan lo que los españoles piensan de ellos", ha asegurado.

ERC ha advertido a Sánchez que su mayoría parlamentaria corre peligro, pide acabar con el estado de alarma, que devuelva competencias a las comunidades autónomas y, dicen, que empiece a dialogar porque, a su juicio, ya han pasado 47 días sin consenso. El PNV ha pedido colaboración e interlocución bilateral, que las CCAA asuman funciones en la desescalada y que se levante el estado de alarma.

Ciudadanos, por su parte, habla de "improvisaciones y unilateralidad". Inés Arrimadas exige más explicaciones, "no pueden dar por hecho que todo lo que planteen sea apoyado. Yo haré lo que es mejor para España, pero no puedo decirle el sentido del voto, no se ni la propuesta de Sánchez".

El fuerte apoyo inicial que tuvo la primera prórroga —apoyada por toda la oposición salvo por ERC, JxCat, Bildu y la CUP, que se abstuvieron— se ha ido mermando. En la segunda prórroga, Vox y la CUP se pasaron al no y en la tercera, también votó en contra JxCat.