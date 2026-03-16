El Gobierno anuncia la candidatura de Planas para dirigir la FAO, puesto que no se decidirá hasta 2027

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en rueda de prensa tras su reunión con representantes del sector porcino, este lunes en la sede del Ministerio, en Madrid.

Los detalles Aunque está previsto que la decisión del relevo se decida entre junio y julio de 2027, la organización internacional no ha abierto aún el proceso formal para presentar las candidaturas oficiales, por lo que es pronto para saber cuántos competidores tendrá Planas en la terna, ni cuáles serán los plazos exactos.

El Gobierno español ha anunciado la candidatura de Luis Planas, actual ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, para dirigir la FAO a partir de 2027. La decisión se tomará en verano de 2027, cuando se elija al sucesor del actual director general, Qu Dongyu. José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, destacó la importancia de la seguridad alimentaria y el multilateralismo en esta candidatura. Sin embargo, Italia e Irlanda también han presentado candidatos, lo que complica el consenso europeo para un único aspirante. La elección se realizará mediante voto secreto entre las 193 delegaciones de la FAO.

El Gobierno promoverá la candidatura del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a dirigir la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) a partir de 2027, cuando se decida el relevo de su actual director general, el exministro chino Qu Dongyu, que encadena ya dos mandatos.

Así lo ha anunciado en declaraciones a la prensa en Bruselas el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien ha avisado de que será un "proceso largo" para el que queda aún "bastante" tiempo, ya que no habrá decisión en la FAO hasta "verano de 2027".

"Es una candidatura española, pero que tiene vocación europea y que es también reflejo de la creencia que tiene España en el multilateralismo y en las Naciones Unidas, en momentos en los que la seguridad alimentaria es algo absolutamente fundamental", ha defendido el jefe de la diplomacia española, a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la UE.

Aunque está previsto que la decisión del relevo se decida entre junio y julio de 2027, la organización internacional no ha abierto aún el proceso formal para presentar las candidaturas oficiales, por lo que es pronto para saber cuántos competidores tendrá Planas en la terna, ni cuáles serán los plazos exactos.

En todo caso, los aspirantes optarán al cargo de director general de la FAO para un mandato de cuatro años, prorrogable una única vez por un segundo periodo de cuatro años. La elección se decidirá por un voto secreto en el que cada una de las 193 delegaciones miembro de la FAO tendrán un voto.

Al menos dos europeos más en Liza

El interés por este puesto por parte de España -que ya lo intentó en 2011 con el exministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos- trasciende pocas semanas después de que, precisamente en Bruselas, los ministros de Agricultura europeos apuntaran la necesidad de reforzar la dimensión estratégica de la relación entre el bloque y la FAO y, en este sentido, apuntaran la conveniencia de consensuar un candidato europeo de cara a la terna para el relevo de Qu Dongyu.

Entonces, al término de la reunión de los 27 ministros, la titular chipriota de Agricultura y presidencia de turno del Consejo de la UE, Maria Panayiotou, recordó que la Unión Europea y sus Estados miembro "son los principales contribuyentes de la FAO y, sin embargo, ningún europeo ha ocupado el cargo de secretario general en más de 50 años".

También el comisario de Agricultura, el luxemburgués Christophe Hansen, reveló tras la reunión de ministros que una mayoría coincidió en que desde un punto de vista estratégico y político, sería preferible que la Unión Europea compitiera con un único candidato, de modo que sumara el peso de todas las delegaciones del bloque.

Sin embargo, cuando aún no se ha abierto aún el plazo para que los aspirantes presenten sus candidaturas formales ante el organismo internacional, se sabe que con España son ya tres países de la Unión los que presentarán un candidato, todos ellos hombres y con experiencia en el área de la agricultura.

Se trata del italiano Maurizio Martina, que es ya director adjunto de la FAO y cuya candidatura fue oficialmente anunciada el pasado febrero por el Gobierno de Italia también en Bruselas, y del exministro irlandés y excomisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, cuyo Gobierno anunció sus aspiraciones este mes, en un comunicado en el que puso de relieve que da este paso tras haber sido "alentado por sus socios de la UE a considerar la posibilidad de presentar un candidato.

En su momento, Moratinos tuvo que competir con otros cinco candidatos, incluido un austriaco, y consiguió llegar a la terna final, perdiendo en la última votación frente al brasileño José Graziano da Silva.

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