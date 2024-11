El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes un nuevo decreto con 110 medidas adicionales para hacer frente a la emergencia de la DANA con una inversión de 3.765 millones de euros, que se suma así al primer paquete anunciado la semana pasada por valor de 10.609 millones. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado cuenta de este nuevo conjunto de ayudas, que ha dividido en dos bloques: uno destinado a "ampliar y reforzar el escudo social" y otro para "ayudar al tejido productivo" de las zonas afectadas.

Dentro del primer bloque, Sánchez ha anunciado la extensión de las ayudas por daños a viviendas a aquellos propietarios que no residían en ellas, pero las tenían alquiladas. A su vez, se extienden las compensaciones por pérdida de enseres a los inquilinos y a bienes que no sean de primera necesidad. Además, "para que estas ayudas lleguen más rápido", se realizará "un anticipo inmediato del 50% a todos los ciudadanos" que las soliciten, de tal forma que no tengan que esperar a la tramitación de su expediente.

También con el fin de facilitar el proceso de tramitación de las ayudas, se amplían temporalmente las plantillas en las subdelegaciones del Gobierno y se crean puntos de atención en todas las oficinas de Correos, además de abrirse una red de oficinas temporales en los municipios afectados, empezando por una decena que estarán operativas desde este mismo lunes.

Por otra parte, Sánchez ha informado de que se ha incrementado temporalmente en un 30% el complemento de Ayuda Para la Infancia que perciben unas 10.000 familias de bajos ingresos con menores en las zonas afectadas. También se amplía el Código Hipotecario de Buenas Prácticas que se creó en 2022 durante la crisis inflacionaria para que los hogares golpeados por la DANA puedan congelar sus hipotecas 12 meses adicionales, una vez pasado el primer año ya recogido en el decreto de la semana pasada.

El jefe del Ejecutivo también ha informado de que se han habilitado 150 viviendas de titularidad estatal situadas dentro o cerca de las zonas afectadas por el temporal para ponerlas a disposición de los afectados "de manera gratuita e inmediata". En esta misma línea, el Gobierno destinará 25 millones de euros para comprar viviendas y ampliar ese parque para las familias damnificadas.

Medidas para trabajadores y consumidores

Por otra parte, Sánchez ha anunciado medidas para reforzar la protección de los trabajadores. Estas incluyen ampliar los ERTE para aplicarlos a todas las empresas y trabajadores que han visto su actividad severamente dañada por la DANA, aunque no estén localizadas en los municipios afectados.

Además, se asimila la prestación de incapacidad temporal a la de accidente de trabajo, eliminando así el requisito de un número de años previos cotizados para poder acceder a ella. A su vez, se aprueba una nueva prestación extraordinaria por cese parcial para autónomos, que les permitirá compatibilizar su actividad durante tres meses con la recepción de la ayuda, que será equivalente al 50% de su base de cotización.

Paralelamente, para "proteger a los consumidores" se prohíben los cortes de electricidad y gas a los hogares afectados, se permite modificar y suspender temporalmente los contratos de suministro y aplazar facturas sin coste y se conmina a los operadores de telecomunicaciones y otros servicios que compensen a sus clientes por aquellos que no han recibido durante la catástrofe.

Según Sánchez, con este "escudo social" y sumando los dos decretos aprobados hasta ahora, el Gobierno estima que podrá ayudar a unos 400.000 trabajadores a mantener sus ingresos, a unas 30.000 empresas a reactivar su actividad y a 100.000 hogares a cubrir sus necesidades básicas.

Ayudas al tejido productivo

En cuanto al segundo paquete de medidas aprobado este lunes, destinado a ayudar al tejido productivo, este incluye ayudas al sector agrario, con la creación de una línea de ayudas directas de 200 millones para las explotaciones que hayan sufrido daños que les impidan realizar la siguiente campaña con normalidad o que tengan pérdidas de su potencial productivo superiores al 40%. Además, se pone en marcha una línea adicional de créditos ICO MAPA SAECA de 60 millones de euros para agricultores y ganaderos y un programa para reparar infraestructuras agrarias como caminos, bancales y sistemas de regadío de 175 millones de euros, que será ejecutado por TRAGSA.

El Consejo de Ministros ha activado también el primer tramo de 1.000 millones de los créditos ICO anunciados la semana pasada, concretando una línea de avales que cubrirán el 80% del préstamo total para que hogares, empresas y autónomos puedan acceder lo antes posible a las ayudas, subvenciones e indemnizaciones y acometer las inversiones que necesiten. Además, según ha dicho Sánchez, se flexibilizan las ayudas, plazos de ejecución y condiciones de los proyectos a las empresas industriales, se da el primer paso para poner en marcha un plan de 45 millones para la restauración de la Albufera y las cuencas fluviales afectadas por la inundación y se establecen casi dos millones de euros en ayudas directas para la actividad cultural afectada por la DANA.

Finalmente, el decreto de este lunes habilita una partida de 500 millones de euros para financiar un Plan de Acción contra el Lodo destinado a retirar los restos acumulados y reparar las redes de agua de los municipios afectados.