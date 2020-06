Sonado exabrupto de Juan Carlos Girauta en Twitter, donde el exdirigente de Ciudadanos ha arremetido contra los miembros del que fuera su partido por criticar un tuit en el que el escritor Alfonso Ussía cargaba contra Inés Arrimadas. "El Cs auténtico no linchaba periodistas en las redes, aunque sus afirmaciones nos sentaran como un tiro", tuiteaba Girauta en un primer momento, para, posteriormente, subir el tono.

"Bueno, no sujetáis a los perros, ¿eh? De acuerdo. Vosotros lo habéis querido. He dejado mi tierra y he roto con muchos amigos por defender la libertad. Vosotros, traidores, me vais a comer la polla por tiempos", escribió.

A esta salida de tono ha respondido el vicepresidente de Castilla y León de Cs, Francisco Igea, que ha tirado de ironía en su contestación, en la que ha aludido al proceso de desescalada: "Esto hasta la fase 3 no es posible", ha escrito.

El incidente se ha producido pocas semanas después de que Girauta se diera de baja como afiliado de Ciudadanos, molesto por el primer pacto alcanzado entre la formación naranja y el Gobierno para apoyar una prórroga del estado de alarma, algo que, a su juicio, relegaba a Cs a una función de partido "bisagra".

Su exabrupto del jueves se producía después de que el partido apoyase otra prórroga -la sexta y última desde que comenzó la crisis del coronavirus- tras alcanzar un nuevo acuerdo con el Ejecutivo, algo que Ussía criticaba con sorna dirigiéndose en estos términos a la actual líder del partido: "Inés Arrimadas. No soy empresario. Pero tengo un amigo que se ofrece a emplearla a usted como Relaciones Públicas en una gran discoteca de Marbella. Espero su respuesta".

El tuit de Ussía recibió varias respuestas de diferentes políticos de Cs que le reprocharon el machismo que destilaba su comentario, entre ellos el vicepresidente andaluz, Juan Marín, y el de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, así como Lorena Roldán y la exdiputada Melisa Rodríguez, entre otros. Respuestas que fueron compartidas, a su vez, desde la cuenta oficial de Cs y que indignaron a Juan Carlos Girauta, que arremetió entonces contra sus excompañeros de partido.

"A Alfonso Ussía entradle de uno en uno, si hay valor. No os reconozco en estos linchamientos. ¡Decenas de cargos públicos completándoos como trolls podemitas! Realmente, cada presidente impone su estilo. Por eso había que largarse con Albert", escribió, en alusión a la dimisión del expresidente de Cs, Albert Rivera, tras el fiasco electoral del 10-N, a la que le siguió la suya propia.