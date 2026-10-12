El gesto de Felipe VI a la princesa Leonor tras su 'percance' antes del himno en el desfile militar del 12 de Octubre

El contexto La escena se ha producido durante la llegada de la familia real al desfile por el 12 de octubre, tras saludar a Pedro Sánchez, Margarita Robles, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida.

Durante los desfiles del 12 de octubre, el rey Felipe VI ayudó a su hija, la princesa Leonor, cuando se le cayó el Toisón de Oro al llegar al desfile militar. Tras saludar a diversas autoridades, la familia real se dispuso a escuchar el himno nacional, momento en el que Leonor perdió el collar sobre su corbata. Felipe VI le indicó dónde había caído, permitiendo que lo recogiera y volviera a colocarlo. El Toisón de Oro, una insigne orden de caballería fundada en el siglo XV, está vinculada a la familia real española y simboliza autoridad y realeza.

Los desfiles del 12 de Octubre siempre dejan imágenes curiosas. Este año hemos podido ver al rey Felipe VI echar un cable a su hija, la princesa Leonor, cuando ha sufrido un pequeño 'percance' a su llegada al desfile militar por el día de la fiesta nacional.

Tras saludar a Pedro Sánchez, Margarita Robles, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, la familia real se ha colocado para escuchar por primera vez el himno de España. Al llegar a su puesto, a la princesa Leonor se le ha caído su Toisón de Oro, el cual llevaba sobre su corbata.

Su padre se ha dado cuenta del momento y le ha señalado con su mano al suelo, indicándole dónde se le había caído el Toisón de Oro. Leonor se ha agachado para recogerlo y lo ha guardado para, posteriormente, volvérselo a colocar sobre su corbata.

El Toisón de Oro es una Insigne Orden de caballería que se ha entregado a cientos de reyes y miembros de familias reales, personalidades destacadas de la aristocracia, la política o el Ejército, españolas y extranjeras. A lo largo de la historia, se han entregado unos 1.200 collares de la Orden del Toisón de Oro, aunque siempre son propiedad de la orden por lo que, a la muerte del que lo recibe, éste vuelve a su origen.

La historia del Toisón de Oro

La Insigne Orden del Toisón de Oro es una orden de caballería fundada en el siglo XV. El duque de Borgoña y conde de Flandes, Felipe III de Borgoña, el Bueno, fundó la orden en 1429 a raíz de su matrimonio con Isabel de Portugal. Es una de las más antiguas de Europa y está dividida en dos ramas: la española y la austriaca. Se trata de una orden vinculada a la Familia, no al ducado de Borgoña, por lo que pasó, a través del matrimonio de la duquesa María con el emperador Maximiliano, a su nieto, Carlos I de España, el emperador Carlos V. Desde entonces, los grandes maestres de la rama española de la orden han sido los monarcas españoles: ahora, Felipe VI.

El collar de la Orden, inspirado en el mito de Jasón, consta de un collar de oro con las armas de los duques de Borgoña. Se trata de un collar de oro macizo, compuesto por diferentes eslabones en forma de B (de Borgoña), rematados en los colores azul y rojo. Del collar pende la figura del toisón o vellocino, un carnero (toison, en francés) que evoca el mito griego que relata cómo el héroe Jasón se embarcó en toda una cruzada en busca del Vellocino de Oro. Su objetivo, según la mitología, era recuperar el trono que Pelias, hermano de su padre (Esón, legítimo rey de Yolco), le había arrebatado. El vellocino de oro era, según la mitología helena, símbolo de autoridad y realeza.

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