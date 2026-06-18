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Pide actuar

Garzón pide autocrítica a la izquierda tras la declaración de Zapatero: "No puede dejar de mirar por victimización"

El exministro advierte que la derecha se va a "intentar aprovechar" de los escándalos de corrupción.

Juan Lobato y Alberto Garzón en El Objetivo
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Alberto Garzón ha pedido este miércoles autocrítica a la izquierda, asegurando que "no puede dejar de mirar (los casos de corrupción) simplemente por victimización y cohesión social interna", tras la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional.

Al mismo tiempo, ha advertido que "la derecha política y sociológica va a intentar aprovechar" esta situación porque "no es lo mismo provocar el incendio que beneficiarte del incendio".

"Nadie de la derecha ha hecho que Ábalos hiciera lo que hizo, ni nadie de la derecha ha construido un entramado societal bastante sospechoso como el que aparece en los indicios del caso Zapatero", ha subrayado el exministro en El Objetivo.

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