Juan García-Gallardo, vicepresidente de Castilla y León, ha dado su visión acerca de las causas de la despoblación y del "invierno demográfico" en España, algo a lo que, afirma, ha hecho "un flaco favor" la "hipersexualización de la sociedad", la "banalización del sexo" y su "conversión en un acto de consumo".

"El sexo es algo... bueno, que hay que hablar de él con cierto pudor en público. Se olvida que el sexo es una cuestión con toda seguridad muy placentera, pero cuya finalidad principal es la procreación", defiende García-Gallardo.

El vicepresidente hizo estas declaraciones este sábado durante las II Jornadas sobre Despoblación organizadas por Vox en Zamora. Para García-Gallardo, hay personas que "se liberan de esas cadenas que suponen la familia" o "el matrimonio" para, dice, "dedicar su existencia a satisfacer sus deseos sexuales".

A estas afirmaciones, añadió que "la cultura de la muerte" también tiene que ver tanto con el aborto como con la eutanasia, celebrando la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de revocar el derecho constitucional al aborto.

"Siempre vemos la reacción contracultural de la izquierda 'woke', que esas grandes multinacionales gobernadas por multimillonarios de izquierdas que dicen que si sus empleadas quieren abortar podrán tener la ayuda de las empresas para trasladarse a un estado en el que sí que esté permitido. Les interesa más que sus trabajadoras estén esclavizadas al pie del cañón", critica García-Gallardo.

Mañueco: "No lo dijo el vicepresidente, lo dijo un representante de Vox"

Ante estas palabras, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha quitado hierro a las declaraciones de su socio de Gobierno, desligando su figura de vicepresidente de la de "representante de una de las fuerzas políticas que sustenta al Gobierno" de Castilla y León.

"Tenemos que acostumbrarnos a que los Gobiernos de coalición se sustentan sobre fuerzas políticas distintas, que pueden tener planteamientos distintos y reflexiones políticas distintas. En despoblación, hay materias en las que coincidimos y otras que no. No he hablado con él sobre lo que buscaba o pretendía con esas reflexiones. Usted conoce mi trayectoria vital y la de mi partido, con eso está dicho todo", ha compartido.