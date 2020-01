ERC se abstendrá a la investidura de Pedro Sánchez. Así lo ha confirmado Gabriel Rufián desde la tribuna del Congreso, al tiempo que ha anunciado la creación de comisiones de seguimiento para supervisar el cumplimiento de lo acordado entre su formación y el PSOE.

Rufián ha insistido en que "si no hay mesa de diálogo, no hay legislatura" y ha recordado que "ERC ya lo ha hecho antes en defensa de los derechos sociales y civiles". "Si este acuerdo no se cumple se estará estafando al pueblo de Cataluña, otra vez", ha añadido de forma rotunda el político de Esquerra.

Por su parte, en su turno de réplica, Pedro Sánchez le ha garantizado a Rufián que esa comisión se creará y no habrá problema. "Creo que es importante y necesario. Nuestra obligación es hacer política", ha añadido.

Antes, Rufián ha comenzado su intervención en el debate de investidura a Sánchez "luchando contra las falsedades y las fake news" y ha invitado a Pablo Casado y Cayetana Álvarez de Toledo a entrar en la web de ERC para leer el acuerdo alcanzado con el PSOE.

Álvarez de Toledo le ha pedido a Rufián que lea el documento y el diputado de ERC le ha respondido: "Está claro que ir a colegios de pago no te hace más educado".

Con respecto a la decisión de la JEC de inhabilitar a Torra y Junqueras, Rufián lo ha calificado de "salvajada" y "golpe de Estado de libro". "Todo el mundo sabe quién y qué hay detrás de lo que sucedió ayer por la tarde, ha sido su última bala", ha señalado.

Rufián ha insistido en que "lucharán y defenderán hasta no poder más los derechos políticos del president Torra y Oriol Junqueras". "Frente a los ataques a la democracia, más democracia", ha apuntado el portavoz de ERC, que ha recurrido a Samaniego y la historia del gato y los ratones. "Señores del PP, Cs y Vox, estos ratones se han atrevido a ponerle el cascabel al gato, que son ustedes".

Durante su intervención, Rufián también ha querido citar unas palabras de Junqueras, actualmente en prisión: "Jamás, ni por activa ni por pasiva, favoreceremos un Gobierno de la extrema derecha ni de una derecha cada vez más extrema. Siempre hay que estar dispuesto a dialogar, siempre".

El diputado de ERC ha recordado cuando Sánchez hablaba de problema de convivencia en Cataluña y de que iba a traer a Puigdemont de vuelta. "Pero, ¿qué ha cambiado desde entonces?", se ha preguntado Rufián. "El miedo a esta gente, el acomplejamiento a esta gente. Tenemos una derecha asilvestrada", ha apuntado señalando a la bancada del PP, Vox y Ciudadanos.

Sánchez ha querido contestarle asegurando que él siempre ha hablado de conflicto político en Cataluña y de crisis de convivencia, "no creo que sean incompatibles". El presidente del Gobierno en funciones ha insistido en que "la autodeterminación no es constitucional y no está amparada por el derecho internacional"

El líder del PSOE, en respuesta a Rufián, ha reconocido que siente como "fracaso político" la situación que atraviesa Cataluña y se ha lamentado de que no contará con una "oposición leal" durante su legislatura, afirmación que ha provocado los reproches de la bancada popular.

Con respecto a la sentencia del procés y las protestas en Cataluña, Sánchez ha agradecido a Rufián que condenara de forma rotunda la violencia que se vio en las calles durante esos días. "Hay que devolver el conflicto político a la política", ha añadido durante su intervención.

Rufián: "España nos roba es un eslogan falaz"

Para el portavoz de ERC, el "no a todo" o el "cuanto peor, mejor" tienen su origen en "el peor eslogan de la historia de los eslóganes", que no es otro que el "España nos roba".

Rufián afirma que ese eslogan es "falaz" y "nefasto" porque "no sirve absolutamente para nada". "A mí no me roba una señora de Malasaña o de Lavapiés que cobra la misma pensión que mi abuela de Singuerlín", recalca.