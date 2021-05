El candidato socialista Ángel Gabilondo ha decidido no recoger su acta de diputado. Se aparta así para dar paso a la renovación del PSOE madrileño tras la dimisión del secretario general de la formación en Madrid, José Manuel Franco.

Según ha podido confirmar laSexta, el candidato ha optado por dimitir después de la dura reunión que mantuvo ayer la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE. Un encuentro muy tenso en el que una rama socialista pidió la dimisión en bloque de la Ejecutiva del PSOE-M para optar por la renovación de equipo.

Precisamente el secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha expresado tras la reunión que ha tenido hoy lugar entre la Ejecutiva General del PSOE que la formación trabajará estos dos años para recuperar la confianza de los madrileños "con nuevos equipos, con nuevo proyecto y con una ilusión renovada".

A pesar de reconocer los malos resultados electorales, Ábalos ha querido destacar que "extrapolar los resultados de estas elecciones al resto de España es intentar confundir los deseos con la realidad. Las elecciones de Madrid fueron circunscritas a ese territorio que responden, también, a la realidad de ese territorio con una estructura singular, pero también una coyuntura muy afectada por cierta fatiga en las restricciones que hemos tenido que vivir por la pandemia", ha explicado.

Además, ha querido agradecer a José Manuel Franco su dedicación por el proyecto y ha destacado su importancia durante estos años: "Quiero agradecerle su lealtad, su compromiso y su trabajo al frente de la responsabilidad que ha venido desempeñando. Tiene y tendrá el reconocimiento de todo el partido por la importante tarea que ha realizado todos estos años en la comunidad. Es parte del equipo y lo seguirá siendo".

"Estas responsabilidades son compartidas", ha reiterado Ábalos, que ha asegurado que al PSOE no le da "miedo" asumirlo. "Lo asumimos todo como parte de nuestra gestión, los éxitos y las derrotas. Este es un proyecto colectivo". Por eso, indica, "Franco no renuncia por responsabilidades, sino más bien por abrir un tiempo nuevo en la organización de Madrid. No quiere condicionar este nuevo tiempo en el que la militancia va a ser escuchada y va a poder participar".

En este sentido, ha destacado que, personalmente, le hubiera gustado que Franco hubiera tenido "más participación" en el proceso electoral, pero la convocatoria, "precipitada", no lo permitió. "Por eso no queremos que nos pase lo mismo en Andalucía", ha explicado: "Ante la posibilidad de que el Partido Popular repita la irresponsabilidad de convocar elecciones en Andalucía, quiero anticiparles que se ha decidido abrir el proceso de primarias en Andalucía y proceder a la elección de la candidatura de la presidencia de la Junta", ha aseverado.