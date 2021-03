Tan solo un mes antes de convocar elecciones en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso se pronunciaba con reticencia sobre la posibilidad de hacerlo en una entrevista a 'El Mundo'.

Fue el pasado 6 de febrero, pocos días antes de las elecciones catalanas, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid afirmó que "insensata o peligrosa" serían algunos de los calificativos que habría recibido ella en caso de convocar unos comicios.

Así, a la pregunta de "qué le hubieran dicho a usted si en mitad de la tercera ola convoca unas elecciones porque se ve favorita al triunfo", la presidenta era contundente: "Insensata, tipa peligrosa... lo de siempre".

"No quiero ni pensar en lo que estaría pasando en España si gobernara el PP una situación como la actual. Estarían quemando las calles. No pararían", afirmaba en su entrevista al citado diario, donde reiteraba que había visto "a la izquierda en las calles por asuntos mucho menores": "Sin embargo -apostillaba- aquí ahora no pasa nada, porque controlan los sondeos y tienen un gran poder en la opinión pública".

La hemeroteca golpea hoy a la presidenta después de convocar elecciones para el próximo 4 de mayo tras el terremoto político desatado en Murcia entre PP y Ciudadanos después de que la formación naranja presentara junto al PSOE una moción de censura contra López Miras.

"La inestabilidad provocada por PSOE y Cs en Murcia, y durante largo tiempo en otras autonomías y otros ayuntamientos de Madrid, nos ha llevado a esta situación", defendía la presidenta, que ha convocado los comicios por temor a un posible efecto dominó de esta crispación en su Gobierno.