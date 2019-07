Francisco de la Torre, economista y diputado de Ciudadanos, se plantea dejar la formación y volver a su anterior profesión. Según han explicado fuentes cercanas a laSexta, sería por varios motivos.

El primero es que no ve proyecto político ni económico en Ciudadanos. Cree que la Secretaría de Programas y el Equipo Económico han quedado desmantelados con la marcha de Toni Roldán.

También está preocupado por la deriva ideológica del partido, una deriva que no considera propia de un partido de centro.

Y por último, no está de acuerdo con el "no a todo": el no a Pedro Sánchez y el no a acudir a las reuniones. Él es partidario tanto de reunirse con Sánchez como de negociar a cambio de una abstención.