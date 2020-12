El exsecretario de Estado de Seguridad en el Gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, aseguró en una conversación con su sucesor, José Antonio Nieto, que la trama de espionaje con fondos públicos a Luis Bárcenas conocida como Operación Kitchen podía tener un efecto "demoledor si no se le encapsula".

Así se desprende del informe de 272 páginas de Asuntos Internos de la Policía Nacional al que ha tenido acceso laSexta y que recoge el volcado del teléfono de Martínez. Según dicho documento, "tal es la preocupación de Francisco Martínez que se pone en contacto con el secretario de Estado de Seguridad que le sustituyó en el cargo, a quien transmite, con toda probabilidad en relación a la operación policial en la que Villarejo resultó detenido que 'puede ser demoledor si no se encapsula'".

En la conversación, Francisco Martínez escribe a José Antonio Nieto que le había llamado por si finalmente podían verse al día siguiente. Nieto responde: "Mañana nos ha citado el ministro a primera hora preocupado por varios temas (Cataluña, un grave altercado en el CIE de Murcia y, sin duda, el que hablamos el viernes). Te llamo en cuanto tenga referencias de horario y buscamos un hueco".

Es ahí cuando Martínez le explica que la investigación podría tener un efecto "demoledor", a lo que Nieto responde: "Totalmente de acuerdo. Ese es el objetivo y de lo que quería conocer tu opinión". De esta conversación se deduce que el equipo del entonces ministro de Interior y ahora eurodiputado, Juan Ignacio Zoido, conocía las implicaciones políticas de la trama Kitchen.

En otra conversación, el antiguo 'número dos' de Jorge Fernández Díaz muestra su profunda rabia contra el Partido Popular: "Así recompensan mi lealtad. Que se metan el carné por el culo".

Después del careo con Fernández Díaz

El juez de Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ordenó estas diligencias después del careo que se produjo el mes pasado entre el exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz (2011-2016) y su número dos. Su objetivo era contrastar las versiones contradictorias de los dos en relación con si conocían o no el dispositivo de espionaje ilegal a Luis Bárcenas.

"Me has llamado idiota integral, me has llamado cabrón, me has llamado hijo de puta". Es solo uno de los reproches que Jorge Fernández Díaz dirigió al que fuera su número dos, Francisco Martínez, durante el cara a cara que ambos protagonizaron el pasado 13 de noviembre en la Audiencia Nacional.

Según la grabación de dicha sesión, en un momento dado el exministro de Interior enumera los insultos que, según dice, Martínez le ha dirigido desde hace años.

"Me has llamado miserable, junto con Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría. Me has llamado bobo, con distintas personas, desde [el comisario Eugenio] Pino, el comisario García Castaño, porque has hablado con media España", le espeta.

Versiones contradictorias

Durante el careo, que el juez solicitó ante las contradicciones entre las declaraciones ambos, el exministro defendió que los mensajes llevados ante notario por Martínez, que le señalan en la Operación Kitchen fueron manipulados.

"Yo tengo un dictamen pericial que acredita que esto ha sido manipulado", afirma, a lo que el ex secretario de Estado, que sostiene que Fernández Díaz estaba al tanto de la trama de espionaje a Luis Bárcenas, le responde con ironía, diciendo que está "ansioso" por conocer ese informe.

"Se ha hecho sin mi móvil y entiendo que sin el que tenías tú entonces, entonces no sé qué demonios habrá demostrado ese informe pericial", sentencia.

Por otra parte, Martínez mantiene que supo que el chófer de Bárcenas era un informador por el propio Fernández Díaz. "Tengo conocimiento de que existe ese señor porque tú me pides que me informe, esa es la realidad", asegura.

Defiende, además, que llevó los mensajes que le implican a un notario porque vio al exministro desmarcarse y señalarle a él. "Me veo no sólo solo, sino también señalado, como si yo fuese el muñidor de no sé qué operación siniestra", le reprocha.

Fernández Díaz, por su parte, afirma no creer que existiera un operativo para sustraer información a Bárcenas. "Salvo que se me demuestre lo contrario, no me creo que se haya producido", asevera.

Además, ambos se enzarzan por la forma del exministro de escribir mensajes: Fernández Díaz alude, para demostrar que no los escribió, a uno con la palabra "quedado" escrita con "k". "Yo no escribo con 'k'", niega, a lo que su ex número dos responde que tiene a Cañizares guardado con "k".