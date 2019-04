James Rhodes: "Tal era mi nivel de ansiedad que a veces me cagaba encima en el metro"

NO LOGRÓ SUPERAR SUS TRAUMAS HACIENDO VIDA NORMAL

El pianista británico explica en Salvados que intentó hacer vida normal para superar los abusos que sufrió. Dice que "tenía un trabajo normal": "Me casé porque la gente normal tiene relaciones y se casa, fu padre porque es lo que hace la gente normal". A pesar de ello dice que "no funcionó": "Mis músculos estaban siempre tensos, algo no iba bien en mi cabeza".