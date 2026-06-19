La fiscal general se revuelve: "Insinuar que la Fiscalía está al servicio de una trama criminal es una falta de respeto absoluta"

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, durante su comparecencia en el Senado

¿Qué ha dicho? En su comparecencia, Peramato ha recordado que el Ministerio fiscal "no forma parte del Poder Ejecutivo" y reivindica que han actuado "con independencia funcional".

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha defendido la actuación de su institución en la causa contra su antecesor, Álvaro García Ortiz, afirmando que el Ministerio Fiscal ha actuado con independencia y respeto a la legalidad. Durante su comparecencia en el Senado, solicitada por el PP, Peramato explicó su política de nombramientos y la defensa de García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo. Criticó las insinuaciones de que la Fiscalía podría estar al servicio de una trama criminal, considerándolas una falta de respeto. Además, aclaró que su discurso de toma de posesión, donde mencionó "sanar heridas", fue descontextualizado y que buscaba reafirmar los valores de la Fiscalía. Subrayó que la Fiscalía no está bajo control político y advirtió sobre el riesgo de politización y presión populista. También defendió que sus nombramientos se basan en mérito y capacidad, rechazando la fiscalización externa como mecanismo de control.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha defendido este viernes la actuación de la institución que lidera en la causa contra su antecesor en el cargo, Álvaro García Ortiz: "El Ministerio Fiscal ha actuado con independencia funcional, con sujeción a la legalidad y con pleno respeto a los derechos fundamentales".

Peramato ha comparecido este viernes ante la comisión de Justicia en el Senado a petición del PP, para dar explicaciones sobre su política de nombramientos y la "defensa" de García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo.

"Aunque no se haya dicho de una forma directa, se ha insinuado que la Fiscalía pertenece o que puede estar al servicio de una trama criminal. A mí me parece que eso es una falta de respeto absoluto a la institución que represento", ha criticado.

En su comparecencia, Peramato ha apuntado que la frase "sanar heridas" que utilizó en su discurso de toma de posesión en el cargo tras la condena a García Ortiz ha sido descontextualizada, y ha aclarado que su expresión significa "reafirmar" los valores de la Fiscalía, "reforzar la unidad interna" y proyectar una institución "serena, profesional y comprometida con el Estado de derecho".

Al inicio de su intervención, Peramato ha subrayado que la configuración legal de la Fiscalía comprende que ésta no esté sometida "a un régimen de control cuasi político" de su actuación por parte de las Cortes Generales. "El Ministerio fiscal no forma parte del Poder Ejecutivo, no se integra en una relación de confianza parlamentaria ni ejerce funciones de dirección política", ha dejado claro.

Y ha recordado que la Comisión de Venecia advirtió de que el escrutinio parlamentario de las oficinas fiscales "puede implicar un riesgo de politización", así como ser víctima de la "presión populista". Defiende su política de nombramientos Además, Teresa Peramato ha defendido la política de nombramientos que ha llevado a cabo desde que tomó posesión del cargo está basada en "el mérito, en la capacidad y adecuación al puesto".

La fiscalización de los nombramientos, ha sostenido, "no puede desbordar el ámbito que le es propio y convertirse en un mecanismo de control externo".

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