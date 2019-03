Urkullu: “Aceptar que los tiempos de ‘una grande y libre’ quedaron atrás”

En el día de la patria vasca, han salido a las calles de Bilbao banderas y paraguas y así de resguardado, el lehendakari ha aprovechado para reivindicar con fuerza la independencia: “Aceptar que los tiempos de ‘una grande y libre’ quedaron atrás aceptar que este pueblo existe”.

Viendo la tormenta desatada por el independentismo catalán, el PNV ha empezado a avisar: a ellos no les vale el no: “En España tienen un problema sólo saben decir no, no vamos a parar no nos vamos a resignar quien piense eso no conoce a ese pueblo” ha dicho Urkullu.

Un pueblo, dice Urkullu que existía antes de las fronteras y que por tanto no saldrá de Europa. Los socialistas, en cambio, creen que la independencia lo que no saldrá es gratis: “La independencia tiene el coste de sacarte de Europa pero tiene un coste económico y tiene un coste de sostenimiento que no podemos pagar” afirma Patxi López.

Para el PP los anhelos independentistas del PNV son sólo sueños y lamentan que, de nuevo, se quieran meter en ese charco.