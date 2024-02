Lejos de encender las alarmas por el resultado en Galicia, el PSOE ha cerrado filas este lunes con la celebración de una Ejecutiva en la que se han trasladado varios mensajes claros. El primero ha sido el de reconocer el "mal resultado" de este 18F, aunque estaba "dentro de las horquillas" que les otorgaba la encuesta del CIS.

Ante los medios de comunicación, la portavoz del PSOE, Esther Peña, ha negado que se esté produciendo un "cambio de ciclo" a nivel político, añadiendo que "no se han movido muchas piezas en el escenario electoral". "Existe una resiliencia demostrada del PP en mantener unos resultados autonómicos en Galicia con cierta solidez", ha reconocido.

Peña ha querido destacar que, aunque la formación ha logrado "resultados diferentes" en función del territorio, el PSOE no es "residual en ninguna comunidad autónoma". Los socialistas también hablan de la falta de "voto nuevo" en estas elecciones, echando en falta una mayor movilización pese al elevado dato que han dejado estas elecciones.

Además, creen que la amnistía no solo no ha hecho daño al bloque de la izquierda, sino que "no parece que ayude al PP", explicando que los 'populares' han perdido dos escaños y el bloque de izquierdas ha ganado uno respecto a 2020. "No se ha votado en clave de amnistía", sentencian fuentes socialistas consultadas por laSexta.

"En ocasiones no se da con la tecla para hacer llegar un proyecto a la ciudadanía, pueden darse varios factores, en este caso la falta de tiempo. En estos comicios influyó el adelanto electoral que el PP provocó para que Gómez Besteiro no tuviese algunos meses más para darse a conocer", ha trasladado Esther Peña, que ha avanzado que el PSOE abre un periodo de "conversación y coordinación con los territorios" para establecer la estrategia a seguir de ahora en adelante.

Fuentes consultadas por la agencia EFE precisan que los socialistas toman nota de los resultados de estas elecciones, aunque lo hacen en su justa medida. Es más, invitan al PP a compartir el postulado del cambio de ciclo electoral cuando tengan lugar las elecciones en Euskadi.