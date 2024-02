El PSOE de Galicia ha logrado en las elecciones de este domingo nueve diputados, su peor resultado histórico en la región, frente a un PP que ha logrado revalidar la mayoría absoluta. Ante esto, los 'populares' han pedido a los socialistas que retiren la ley de amnistía. Sin embargo, el PSOE ha argumentado que en estos comicios "el bloque de izquierdas, que la apoya, gana un escaño".

Fuentes socialistas han señalado a laSexta que "han tenido un mal resultado, pero estaba dentro de las horquillas" del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Asimismo, han argumentado que "hay mucha transferencia de voto hacia el BNG, pero no ha terminado de fructificar. La transferencia no ha servido para aumentar el número de escaños, la estrategia de vasos comunicantes no ha funcionado", han sostenido.

También han defendido que su candidato a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, "fue elegido en octubre" y, por tanto, no han tenido tiempo. "Besteiro ha tenido poco tiempo, no se ha llegado a tiempo. (Alfonso) Rueda adelanta las elecciones en buena parte para evitar" que su candidato "esté más rodado". Otro factor al que han alegado los socialistas es la "falta de más movilización" y de "voto nuevo": "Hay movilización importante en la derecha ante el miedo de perder la Xunta".

Por otro lado, Besteiro "va a seguir y va a liderar el proyecto". "Probablemente, será el candidato en las próximas elecciones gallegas. Así se consiguen las victorias", han defendido. "El PP tiene dos escaños menos y menos porcentaje de voto. Son datos empíricos", han añadido, para defender que "la amnistía no parece que ayude al PP, tienen dos escaños menos". "Sube el BNG que está a favor de la amnistía. El bloque de izquierdas, que apoya la amnistía, gana un escaño, y el PP pierde dos. No parece que la gente haya corrido en brazos del PP para salvarse de la amnistía", han asegurado dichas fuentes.

"La aportación electoral a estas elecciones no ha sido gran cosa. No se ha votado en clave de amnistía", han sostenido, tras las declaraciones de dirigentes del PP en ese sentido. La mañana de este mismo lunes, la vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, ha pedido al PSOE que retire la ley de amnistía porque los "gallegos votaron frente a la política de enfrentamiento de Pedro Sánchez, frente a la amnistía": "El PSOE a partir de hoy debería retirar esa ley de amnistía".

El PP pide retirar la ley de amnistía

El PP argumenta que las elecciones gallegas son el primer elemento de un cambio de ciclo electoral, tras el 23J, y que suponen una enmienda a la política de Sánchez y sus pactos con el independentismo. Así lo ha recalcado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que ve estas elecciones como las primeras de "un nuevo ciclo electoral donde ha quedado claro que este modelo de Sánchez no cuenta con el respaldo de los españoles".

Por su parte, la vicesecretaria de Organización del PP ha señalado que tanto el PSOE como Vox deben hacer una reflexión interna ante los resultados obtenidos en una campaña en la que les acusa de hacer "pinza" contra el PP. Los 40 diputados logrados, el 47 % del apoyo y el aumento de votos respecto a 2020 reflejan "que el voto útil para frenar al independentismo en este país es el PP y la única alternativa a Sánchez y al independentismo es el PP", ha defendido Fúnez en relación a Vox. "

"El Gobierno solo obtuvo ayer 9 diputados", ha sostenido además, llamando la atención sobre el mal resultado de Sumar, cuyo nombre ha criticado al señalar que este partido "no ha hecho otra cosa que restar, que bajar el número de diputados hasta ser una fuerza extraparlamentaria" en la tierra de su líder, Yolanda Díaz.