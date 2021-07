Nuevos ministros, nueva vida. Si algo ha quedado claro tras la remodelación que ha llevado Pedro Sánchez a cabo en su equipo es que el cisma que se vivía en el seno del Gobierno de España no era el que se escenificaba de puertas para afuera. El PSOE se ha renovado, sí, pero Unidas Podemos no ha visto reducida su influencia ni un ápice.

La verdadera lucha que ha acabado con Calvo, Ábalos e Iván Redondo orillados, lejos de la Moncloa, se vivía en clave interna: la pugna por el poder que protagonizaba la gente del PSOE, de vida orgánica, de militancia socialista, y el verdadero gurú, Redondo, que ejercía de consejero áulico y cuya leyenda y figura superaban sus funciones reales.

Eso se ha dejado ver en los traspasos de cartera que se han escenificado este lunes. Por ejemplo, en el Ministerio de Presidencia, que ostentaba hasta ahora Carmen Calvo y que dirigirá a partir de este momento Félix Bolaños, un auténtico fontanero en la sombra de Moncloa y hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez.

Bolaños, de la máxima confianza de Sánchez

“Las veces que he pensado y me he alegrado de no ser ministro. ¡Unas cuantas!”, ha sonreído Bolaños en su alocución posterior al traspaso de carteras, con la práctica totalidad de ministros entrantes y salientes presentes en la sala, de ambos partido que conforman la coalición, que han roto a reír. “Pero estas cosas”, ha insistido, “ni se deben pedir, ni se pueden rechazar. Al final el presidente ha decidido que asuma esta cartera, y lo hago como un honor y una enorme responsabilidad”, ha declarado el nuevo ministro.

Todas las cejas se han arqueado en ese momento. Precisamente, tras las últimas informaciones periodísticas conocidas sobre la salida de Iván Redondo, tras haberle pedido a Sánchez ser él el nuevo ministro de Presidencia, aunque desde su entorno niegan este extremo. Todos los presentes, según ha podido atestiguar laSexta, así lo han interpretado.

Sin embargo, fuentes cercanas al nuevo ministro Bolaños niegan que con esa frase “polémica” se dirigiera a Redondo, sino que se expresaba a título particular. También señalan que le desea “lo mejor” al anterior jefe de gabinete, que dejaba caer en una nota manuscrita que hizo llegar a los medios de comunicación en que abandonaba el Gobierno por voluntad propia.