El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha matizado las palabras que dijo el pasado 26 de mayo, en las que aseguraba que no estaba a favor de los indultos "en este momento".

Unas declaraciones que, en una conversación con el presidente de Galicia, Alberto Núñez Fejóo, en el podcast ‘Sintónias Infrecuentes’ (que presenta el propio expresidente) ha querido matizar, reiterando que, en realidad, no está en contra de los indultos.

"Yo no he dicho que no a los indultos, he dicho que no se dan las condiciones para los indultos, que es algo bastante diferente", ha aseverado.

Así, González asegura no tener "ningún espíritu vengativo" ni de "decir que [los responsables del procés] se queden en la cárcel". En este sentido, el exdirigente remarca que "el juicio fue extraordinariamente garantista", y añade: "Ahora que el rey no gobierna, es el Gobierno quien lo decide en base a unas razones. Como no me gustan los términos de arrepentimiento, que son más del siglo XIX, ahora sí que creo es que están dispuestos a recorrer el camino".

Ante esto, el exlíder socialista ha mostrado su rechazo a "recorrer el camino de aceptar que el Gobierno de Cataluña gobierna respetando la Constitución, aunque no crean en ella". Asimismo, en cambio, considera que "hay espacio para el reencuentro", y concluye: "Lo expresa bien Salvador Illa: la fractura es en Cataluña, de una parte de Cataluña con España, no de la totalidad".