Feijóo vincula la supervivencia política de Mazón a la reconstrucción tras la DANA: "Veremos cuál es su futuro"

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha abordado el futuro político de Carlos Mazón en el contexto del primer aniversario de la tragedia de la DANA. En una entrevista con 'El Periódico', Feijóo criticó a Pedro Sánchez por su gestión, afirmando que el Gobierno central abandonó a la Generalitat Valenciana. Destacó cuatro acciones de Mazón: remodelar su gobierno, abrir una comisión de investigación, comparecer en el parlamento y vincular su futuro al éxito de la reconstrucción. Feijóo valoró esta última acción, pero también advirtió sobre la importancia de la reconstrucción. Mazón enfrenta cuestionamientos sobre su paradero durante la tragedia, con nuevas informaciones que complican su situación.

Alberto Núñez Feijóo habla sobre el futuro político de Carlos Mazón cuando está a punto de cumplirse un año de la tragedia de la DANA. En una entrevista en 'El Periódico', el líder del PP es preguntado por si el desgaste del presidente de la Comunitat Valenciana es menos relevante que la defensa de su gestión de la DANA, a lo que Feijóo responde que, para empezar, Pedro Sánchez "no cumplió sus funciones como presidente y se negó a asumir responsabilidad" en la gestión de la DANA.

"El Gobierno central ha dejado sola a la Generalitat valenciana, sin respaldo suficiente a los afectados, a los ayuntamientos o para recuperar infraestructuras en la catástrofe medioambiental más importante en la península desde el terremoto de Lisboa", comenta Feijóo.

El líder del PP destaca cuatro labores que Mazón ha llevado a cabo para 'gestionar' la DANA de Valencia, en la que murieron 229 personas: "Primero, remodelar su gobierno; segundo, abrir una comisión de investigación en las cortes; tercero, comparecer en el parlamento, y, cuarto, unir su futuro político al éxito de la reconstrucción".

Es precisamente el último punto, es de esa "unión", el que Feijóo agradece a Mazón haber hecho, algo que "valora", antes de hacer una afirmación que suena más a un aviso: "Seguiremos viendo cómo va la reconstrucción en Valencia y cuál es el futuro político de Mazón".

Cabe recordar que Feijóo, que sigue manteniendo a Mazón en el cargo, ha hablado de hacer "autocrítica", de "aciertos y errores". "La reconstrucción será un trabajo largo, durísimo, y será un trabajo ingente en el que ya no caben las equivocaciones que hemos tenido en la gestión. La gente no las va a aceptar y, desde luego, no las merece", aseguró en noviembre de 2024.

Mazón, el hombre de las mil versiones

Estas palabras llegan con un Carlos Mazón más cuestionado que nunca -si cabe-, con nuevas informaciones que apuntan a que acompañó a la periodista Maribel Vilaplana hasta un parking tras su comida en el El Ventorro. Estamos, por tanto, ante un nuevo elemento dentro de las mil versiones que ha dado Mazón, que sigue sin decir, un año después de la tragedia, dónde estuvo desde las 18:45 horas hasta las 19:45 de aquella fatídica tarde.

Hasta ahora, Mazón defendía haberse dirigido directamente al Palau de la Generalitat, algo que no ocurrió. Mazón no dijo que hubiera ido a ningún aparcamiento y Vilaplana habló de una "despedida" antes de salir del establecimiento, donde disfrutaron de una sobremesa de varias horas, y se dirigió directamente al Palau de la Generalitat.

