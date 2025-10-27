Ahora

Cambios en el PSOE

Sánchez propondrá a Pilar Alegría como relevo de Fernández Vara en la ejecutiva del PSOE

Los detalles La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes será propuesta como nueva secretaria de política autonómica de la Comisión Ejecutiva Federal socialista.

La ministra Portavoz, Pilar Alegría y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegan a una sesión de control al GobiernoLa ministra Portavoz, Pilar Alegría y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegan a una sesión de control al GobiernoEuropa Press
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, propondrá a Pilar Alegría como nueva secretaria de política autonómica de la Comisión Ejecutiva Federal socialista en sustitución de Guillermo Fernández Vara, según ha adelantado la Cadena SER y ha podido confirmar laSexta.

La propuesta de Sánchez será votada en la Comisión Ejecutiva Federal que se reunirá a las 10:30 horas en la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid.

Hasta ahora, Pilar Alegría era vocal en el órgano de dirección del PSOE y fue portavoz hasta enero de 2024. Ahora, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes entra en sustitución de Fernández Vara, fallecido el pasado 5 de octubre.

