Sánchez propondrá a Pilar Alegría como relevo de Fernández Vara en la ejecutiva del PSOE

La ministra Portavoz, Pilar Alegría y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegan a una sesión de control al Gobierno

Los detalles La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes será propuesta como nueva secretaria de política autonómica de la Comisión Ejecutiva Federal socialista.

Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, propondrá a Pilar Alegría como nueva secretaria de política autonómica de la Comisión Ejecutiva Federal socialista, en sustitución de Guillermo Fernández Vara. Esta propuesta será votada en la Comisión Ejecutiva Federal, que se reunirá en la sede nacional del PSOE en Madrid. Pilar Alegría, quien hasta ahora era vocal en el órgano de dirección del PSOE, fue portavoz hasta enero de 2024 y actualmente es ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes. Alegría ocupará el cargo tras el fallecimiento de Fernández Vara el pasado 5 de octubre.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, propondrá a Pilar Alegría como nueva secretaria de política autonómica de la Comisión Ejecutiva Federal socialista en sustitución de Guillermo Fernández Vara, según ha adelantado la Cadena SER y ha podido confirmar laSexta.

La propuesta de Sánchez será votada en la Comisión Ejecutiva Federal que se reunirá a las 10:30 horas en la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid.

Hasta ahora, Pilar Alegría era vocal en el órgano de dirección del PSOE y fue portavoz hasta enero de 2024. Ahora, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes entra en sustitución de Fernández Vara, fallecido el pasado 5 de octubre.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.